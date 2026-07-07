Несколько претендентов на места в 15-м Сейме признались, что сотрудничали со спецслужбами СССР и других государств

Такое указание само по себе не означает автоматического запрета на участие в выборах. Ограничения, установленные законом о выборах в Сейм, распространяются на определенные категории лиц, в том числе на бывших штатных сотрудников служб безопасности СССР или Латвийской ССР, поэтому отметку в декларации кандидата следует оценивать точно по ее юридической формулировке.