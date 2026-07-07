Несколько претендентов на места в 15-м Сейме признались, что сотрудничали со спецслужбами СССР и других государств
Несколько кандидатов в 15-й Сейм сами признались в сотрудничестве со спецслужбами СССР и других государств. Среди них представители четырех разных партий.
Кандидаты в депутаты 15-го Сейма в своих анкетах, опубликованных Центральной избирательной комиссией (ЦИК), указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств.
Такую отметку указали кандидат от "Объединенного списка" по Видземскому округу Инесе Загорска, кандидат от "Списка Гобземса" по Рижскому округу Язеп Янишев, кандидат от Национального объединения по Латгальскому округу Оскар Бабрис и кандидат от "Центра согласия" по Курземскому округу Улдис Озолиньш.
Загорска баллотируется в Видземе под 17-м номером, Янишев в Риге - под 21-м, Бабрис в Латгале - под 9-м, а Озолиньш в Курземе - под 8-м.
Однако позже выяснилось, что отметка Оскара Бабриса в анкете относительно сотрудничества со службами безопасности СССР была ошибочной. В Национальном объединении заявили, что уже обратилась к ЦИК с просьбой исправить эту информацию.
В данных кандидатов ЦИК эта информация публикуется как предоставленная самим кандидатом. В анкете кандидата указано, что за достоверность информации отвечает кандидат в депутаты.
Такое указание само по себе не означает автоматического запрета на участие в выборах. Ограничения, установленные законом о выборах в Сейм, распространяются на определенные категории лиц, в том числе на бывших штатных сотрудников служб безопасности СССР или Латвийской ССР, поэтому отметку в декларации кандидата следует оценивать точно по ее юридической формулировке.