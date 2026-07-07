Четыре кандидата в Сейм указали связь со спецслужбами - теперь говорят об ошибке

Как агентству LETA пояснил кандидат от рижского округа "Списка Гобземса" Янишевс, при заполнении анкеты ЦИК он ошибся. Он объяснил, что поле для отметки было маленьким. По словам Янишевса, он уже ранее баллотировался в Сейм, службы безопасности его проверяли, и он не сотрудничал со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств. Янишевс сообщил, что связался со Службой государственной безопасности, чтобы получить справку о том, что он не сотрудничал с указанными службами, а также обратился в ЦИК, чтобы исправить ошибку.