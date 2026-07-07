Четыре кандидата в Сейм указали связь со спецслужбами - теперь говорят об ошибке
Все четыре кандидата в депутаты 15-го Сейма - Оскарс Бабрис, Инесе Загорска, Язепс Янишевс и Улдис Озолиньш, которые в опубликованных Центральной избирательной комиссией (ЦИК) анкетах указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, заявляют, что это была ошибка и что они с этими службами не сотрудничали.
Как агентству LETA пояснил кандидат от рижского округа "Списка Гобземса" Янишевс, при заполнении анкеты ЦИК он ошибся. Он объяснил, что поле для отметки было маленьким. По словам Янишевса, он уже ранее баллотировался в Сейм, службы безопасности его проверяли, и он не сотрудничал со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств. Янишевс сообщил, что связался со Службой государственной безопасности, чтобы получить справку о том, что он не сотрудничал с указанными службами, а также обратился в ЦИК, чтобы исправить ошибку.
В ЦИК агентству LETA сообщили, что также получено заявление "Центра согласия" о кандидате этого политического объединения от Курземского округа Озолиньше с просьбой исправить ошибку, допущенную в анкете кандидата.
Кандидат в депутаты 15-го Сейма от Национального объединения (NA) Бабрис и кандидат от "Объединенного списка" (AS) Загорска также не сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств, заявили агентству LETA представители партий, назвав соответствующие записи в регистрах ЦИК ошибкой.
Как подчеркивает NA, при подаче списка в ЦИК была допущена ошибка, и политическая сила попросила ЦИК исправить эту информацию.
AS также настаивает, что запись о сотрудничестве Загорски со спецслужбами других государств в поданной в ЦИК анкете появилась "в результате технической ошибки". AS обратился в ЦИК с заявлением, попросив внести соответствующие изменения в анкету кандидата в депутаты, сообщает политическая сила.
Ранее агентство LETA сообщало, что эти четыре кандидата в депутаты 15-го Сейма в опубликованных ЦИК анкетах указали, что сотрудничали со службами государственной безопасности, разведки или контрразведки СССР, Латвийской ССР или иностранных государств.
В данных кандидатов ЦИК эта информация публикуется как сведения, предоставленные самим кандидатом. В анкете кандидата указано, что за достоверность информации отвечает сам кандидат в депутаты.
Такая отметка сама по себе не означает автоматического запрета баллотироваться. Ограничения, установленные Законом о выборах в Сейм, относятся к конкретным категориям лиц, в том числе бывшим штатным сотрудникам служб безопасности СССР или Латвийской ССР, поэтому отметку в декларации кандидата необходимо оценивать точно с учетом ее юридической формулировки.
Всего на выборы в 15-й Сейм поданы 14 списков кандидатов.