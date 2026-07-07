Кровавый конфликт в Лиепае: очевидцы рассказали о тяжелом ранении мужчины
Жестокий конфликт в одном из районов Лиепаи потряс жителей города. Мужчина получил тяжелое ранение ноги и потерял много крови, а в соцсетях спорят не только о нападении, но и о реакции очевидцев.
В микрорайоне Лаума в Лиепае 4 июля произошел конфликт с применением насилия, в результате которого мужчина получил тяжелое ранение ноги. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в социальной сети Facebook. В публикации говорится, что во время конфликта пострадавший, предположительно, получил ранение ножом или осколком разбитой бутылки. Обстоятельства произошедшего и причины конфликта пока неизвестны.
По словам очевидцев, пострадавший потерял много крови, однако выжил. В опубликованной в социальных сетях записи также содержится призыв откликнуться людей, которые могут опознать предполагаемого нападавшего.
Автор публикации отмечает, что видео размещено для того, чтобы предупредить других жителей, добавляя, что, возможно, это не первый случай, когда данный человек оказался участником насильственного инцидента.
Публикация вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Многие комментаторы выразили шок не только из-за самого нападения, но и из-за реакции окружающих. Несколько пользователей отметили, что присутствовавшие на месте происшествия, судя по видео, не пытались остановить кровотечение до прибытия медиков.
Одна из комментаторов написала, что подобные случаи еще раз показывают, насколько важны знания по оказанию первой помощи. По ее мнению, в школах следует уделять значительно больше внимания практическим навыкам — например, действиям при сильном кровотечении, наложению давящей повязки и оказанию помощи пострадавшему до прибытия бригады скорой помощи.
Аналогичное мнение высказали и другие пользователи социальных сетей, напомнив, что раньше в школах преподавали основы первой помощи. В комментариях также звучала критика в адрес общества, которое в подобных ситуациях нередко предпочитает снимать происходящее на видео, а не помогать пострадавшему.
Часть комментаторов интересовалась, сколько времени потребовалось бригаде скорой помощи, чтобы добраться до места происшествия. Один из пользователей отметил, что в начале видеозаписи крови на улице было еще немного, поэтому возникает вопрос, могла ли своевременно оказанная помощь уменьшить кровопотерю пострадавшего.
Многие пользователи назвали произошедшее признаком деградации общества, выразив возмущение насилием в общественном месте. Другие предположили, что участники конфликта могли находиться в неадекватном состоянии. Одна из очевидиц утверждает, что еще до инцидента участники проходили через двор, избивая и пиная пострадавшего.
В комментариях также высказывались различные предположения о причинах конфликта и состоянии его участников, в том числе версии о возможном употреблении алкоголя или других одурманивающих веществ. Однако официального подтверждения этим утверждениям нет.
Официальная информация от Государственной полиции о произошедшем пока отсутствует.