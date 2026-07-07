Кровавый конфликт в Лиепае: очевидцы рассказали о тяжелом ранении мужчины

В микрорайоне Лаума в Лиепае 4 июля произошел конфликт с применением насилия, в результате которого мужчина получил тяжелое ранение ноги. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в социальной сети Facebook. В публикации говорится, что во время конфликта пострадавший, предположительно, получил ранение ножом или осколком разбитой бутылки. Обстоятельства произошедшего и причины конфликта пока неизвестны.