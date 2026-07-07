Буданов: активная фаза войны в Украине может завершиться уже до конца 2026 года
Бывший глава военной разведки Украины Кирилл Буданов сделал одно из самых громких заявлений последних месяцев.
Активная фаза войны в Украине может завершиться уже до конца этого года, заявил нынешний руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. По его словам, в этом году существует возможность завершить активную фазу боевых действий, однако до этого следует ожидать дальнейшей эскалации.
«Такая возможность есть, и весной переговоры проходили очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это понимают все. Чтобы выйти из эскалации, как правило, необходима максимальная эскалация. То есть сначала эскалация, затем деэскалация и дальнейшее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — заявил Буданов.
Существование этого окна возможностей связано, в том числе, и с ноябрьскими выборами в США, хотя это не является главным фактором.
Он также отметил, что вопрос завершения войны будет решаться комплексно — как на поле боя, так и за столом переговоров. При этом только согласованные действия Украины, США и Европы могут побудить российского лидера Владимира Путина прекратить войну.
В то же время он подчеркнул, что территориальные компромиссы в принципе невозможны.