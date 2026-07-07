Буданов: активная фаза войны в Украине может завершиться уже до конца 2026 года

«Такая возможность есть, и весной переговоры проходили очень хорошими темпами. Сейчас мы все вошли в фазу эскалации, это понимают все. Чтобы выйти из эскалации, как правило, необходима максимальная эскалация. То есть сначала эскалация, затем деэскалация и дальнейшее продолжение диалога. Если стороны в этом заинтересованы», — заявил Буданов.