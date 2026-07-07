Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:05
Во вторник вечером Латвию накроет зона дождей
Сегодня в Латвии продолжатся дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В течение дня с юго-запада облачность будет увеличиваться, местами ожидается небольшой дождь, а вечером, когда Латвию с юго-запада достигнет обширная зона осадков, на западе страны ожидается дождь.
При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха достигнет +16...+21 градуса.
В столице небольшой дождь ожидается только во второй половине дня. Временами будет светить солнце, будет дуть слабый или умеренный южный ветер, максимальная температура воздуха составит около +20 градусов.