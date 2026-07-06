Гроза может ударить по Курземе и Видземе.
В Латвии
Сегодня 21:12
До 1:00 в части Латвии действует предупреждение о сильной грозе
В северной части Латвии объявлено желтое предупреждение о сильной грозе. Синоптики предупреждают о возможных перебоях с электричеством и советуют жителям избегать лесов и открытых территорий.
Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в ближайшие часы на севере страны возможна сильная гроза. Предупреждение будет действовать до 1:00.
Во время сильной грозы жителям следует искать укрытие в закрытых помещениях. Особая осторожность необходима в местах, наиболее подверженных воздействию грозы, например в лесах и на открытых территориях. Местами возможны перебои с электроснабжением или другими услугами.