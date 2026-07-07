Кража розы в Риге вызвала ожесточенный спор о национальности и менталитете

Однако обсуждение быстро перестало касаться самого поступка. Главным предметом спора стало то, что автор отдельно подчеркнул - мужчина разговаривал по-русски. Часть пользователей поддержала автора и увидела в этом важную деталь. Некоторые комментаторы связали произошедшее с советским прошлым, культурными привычками или даже национальностью предполагаемого нарушителя. Звучали резкие и оскорбительные высказывания в адрес русских, утверждения о том, что подобное поведение якобы характерно именно для них.