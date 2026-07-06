Дорогой суперкар не выдержал мокрой дороги: что известно о ДТП на улице Карля Улманя
В понедельник в Риге на улице Карля Улманя на некоторое время было затруднено движение в сторону центра: одну из полос занял разбитый спортивный автомобиль. Вероятно, водитель не справился с управлением мощной машины из-за мокрого асфальта. Не исключено также, что была превышена разрешенная скорость.
У металлических барьеров очевидцы заметили желтый McLaren уже в сильно поврежденном состоянии. Otkrito.lv уже сообщил, что многие проезжавшие мимо водители спешили снять впечатляющую картину.
Детали автомобиля оказались разбросаны по улице Карля Улманя более чем на 100 метров. Сам водитель, который ходил вокруг места аварии, вероятно, оценивал причиненный ущерб, сообщает Degpunktā.
Один из очевидцев, Владимир, коротко рассказал, как все произошло.
«Ну, сколько у меня было... где-то 90 км/ч. Я здесь проехал - он ушел в первый поворот. Он нажал на газ, там на дороге была вода - машину начало бросать», - рассказал мужчина.
По словам очевидца, в автомобиле находился только один человек. «Я быстро затормозил и подбежал к нему - все было в порядке. Помощь не понадобилась», - сказал Владимир.
Такой автомобиль может стоить от примерно 200 000 евро. Сам очевидец предположил, что цена машины могла быть намного выше. «Я думаю, полмиллиона. Немного денег, ха-ха», - сказал он.
На улице Карля Улманя поток машин обычно непрерывный, поэтому в этой ситуации, по словам очевидцев, очень повезло, что неконтролируемо двигавшийся по полосам автомобиль не задел другие транспортные средства.