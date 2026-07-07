Оказывается, можно не платить 5 евро за въезд в Юрмалу, если вы едете туда с определенной целью
Фото: LETA
Пациенты местных клиник могут бесплатно въезжать в Юрмалу.
В Латвии

Оказывается, можно не платить 5 евро за въезд в Юрмалу, если вы едете туда с определенной целью

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При посещении одного из медицинских учреждений Юрмалы платить за въезд не нужно, однако перед въездом в зону особого режима необходимо зарегистрировать транспортное средство на портале.

Бесплатный въезд распространяется как на пациентов, так и на лиц, которые доставляют пациента для получения медицинских услуг.

Как получить право на бесплатный въезд?

До въезда в Юрмалу зарегистрируйте транспортное средство на портале epakalpojumi.jurmala.lv. По прибытии в медицинское учреждение сообщите в регистратуре о необходимости подтвердить визит. После подтверждения медицинским учреждением бесплатный въезд будет предоставлен автоматически.

Медицинские учреждения, при посещении которых действует освобождение от платы за въезд:

  • Юрмальская больница;
  • Дубултская поликлиника;
  • Клиника «Дзинтари»;
  • Национальный реабилитационный центр Vaivari;
  • Pallas Clinic;
  • Государственное агентство социальной интеграции (SIVA);
  • Центр магнитно-резонансной томографии «Визуальная диагностика»;
  • Amberdent Clinic;
  • SIA «Servisa Aģentūra AG» (спортивный врач Андрис Вавере).

Кому еще доступен бесплатный въезд?

При регистрации транспортного средства бесплатный въезд также предоставляется:

  • лицам с инвалидностью I группы;
  • детям с инвалидностью;
  • лицам с ограниченной подвижностью.

Некоторые медицинские учреждения находятся за пределами зоны особого режима Юрмалы либо до них можно добраться, не пересекая платную зону, например по объездной дороге или со стороны Кемери. В таких случаях ни плата за въезд, ни регистрация транспортного средства не требуются.

Важно знать

Плата за въезд в зону особого режима Юрмалы составляет 5 евро в день. Однако лица, направляющиеся для получения медицинских услуг в одно из перечисленных медицинских учреждений, освобождаются от этой платы при соблюдении установленного порядка регистрации.

Более подробная информация и регистрация транспортного средства доступны на портале epakalpojumi.jurmala.lv.

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