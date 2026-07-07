Оказывается, можно не платить 5 евро за въезд в Юрмалу, если вы едете туда с определенной целью
При посещении одного из медицинских учреждений Юрмалы платить за въезд не нужно, однако перед въездом в зону особого режима необходимо зарегистрировать транспортное средство на портале.
Бесплатный въезд распространяется как на пациентов, так и на лиц, которые доставляют пациента для получения медицинских услуг.
Как получить право на бесплатный въезд?
До въезда в Юрмалу зарегистрируйте транспортное средство на портале epakalpojumi.jurmala.lv. По прибытии в медицинское учреждение сообщите в регистратуре о необходимости подтвердить визит. После подтверждения медицинским учреждением бесплатный въезд будет предоставлен автоматически.
Медицинские учреждения, при посещении которых действует освобождение от платы за въезд:
- Юрмальская больница;
- Дубултская поликлиника;
- Клиника «Дзинтари»;
- Национальный реабилитационный центр Vaivari;
- Pallas Clinic;
- Государственное агентство социальной интеграции (SIVA);
- Центр магнитно-резонансной томографии «Визуальная диагностика»;
- Amberdent Clinic;
- SIA «Servisa Aģentūra AG» (спортивный врач Андрис Вавере).
Кому еще доступен бесплатный въезд?
При регистрации транспортного средства бесплатный въезд также предоставляется:
- лицам с инвалидностью I группы;
- детям с инвалидностью;
- лицам с ограниченной подвижностью.
Некоторые медицинские учреждения находятся за пределами зоны особого режима Юрмалы либо до них можно добраться, не пересекая платную зону, например по объездной дороге или со стороны Кемери. В таких случаях ни плата за въезд, ни регистрация транспортного средства не требуются.
Важно знать
Плата за въезд в зону особого режима Юрмалы составляет 5 евро в день. Однако лица, направляющиеся для получения медицинских услуг в одно из перечисленных медицинских учреждений, освобождаются от этой платы при соблюдении установленного порядка регистрации.
Более подробная информация и регистрация транспортного средства доступны на портале epakalpojumi.jurmala.lv.