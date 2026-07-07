Оказывается, можно не платить 5 евро за въезд в Юрмалу, если вы едете туда с определенной целью

Некоторые медицинские учреждения находятся за пределами зоны особого режима Юрмалы либо до них можно добраться, не пересекая платную зону, например по объездной дороге или со стороны Кемери. В таких случаях ни плата за въезд, ни регистрация транспортного средства не требуются.