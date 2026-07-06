Во Франции огонь подбирается к городам: из-за лесного пожара эвакуировали 10 000 человек

Пожар повлиял и на проведение третьего этапа велогонки Tour de France, который должен пройти через этот регион. Участок во Франции решили провести без зрителей. Доступ к финальной части маршрута ограничен: на трассу допустят только гонщиков и необходимые машины сопровождения. Организаторы объяснили это тем, что ресурсы полиции, спасателей и пожарных должны быть сосредоточены на борьбе с огнем.