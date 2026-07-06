Во Франции огонь подбирается к городам: из-за лесного пожара эвакуировали 10 000 человек
Во французском департаменте Восточные Пиренеи из-за быстро распространяющегося лесного пожара эвакуировали около 10 000 человек. Огонь охватил горный массив к западу от Перпиньяна и уже вынудил власти освободить 26 населенных пунктов.
По данным региональных властей, к понедельнику площадь пожара достигла примерно 4600 гектаров. Ситуацию осложняют жара, сухая погода и высокий риск новых возгораний. Серьезные травмы получили два человека, среди них - пожарный. По данным Reuters, общее число пострадавших может быть выше: агентство сообщает о 16 раненых, включая четырех пожарных.
Префектура Восточных Пиренеев призвала жителей не мешать работе спасателей, полностью освободить дороги для пожарной техники и не пытаться вернуться домой за личными вещами. Власти подчеркивают, что сейчас все силы экстренных служб должны быть направлены на тушение огня и защиту людей.
Пожар повлиял и на проведение третьего этапа велогонки Tour de France, который должен пройти через этот регион. Участок во Франции решили провести без зрителей. Доступ к финальной части маршрута ограничен: на трассу допустят только гонщиков и необходимые машины сопровождения. Организаторы объяснили это тем, что ресурсы полиции, спасателей и пожарных должны быть сосредоточены на борьбе с огнем.
На фоне пожара национальная метеослужба Météo France предупредила о высоком риске лесных пожаров в значительной части страны. Самый высокий, красный уровень тревоги объявлен в семи юго-восточных департаментах, еще в 41 департаменте сохраняется высокий риск возгораний.
Лесные пожары вспыхнули и в других регионах Франции, а также в соседних странах Южной Европы. По данным The Guardian, в борьбе с огнем во французских Пиренеях задействованы сотни пожарных, а Евросоюз направил Франции дополнительную помощь, включая самолеты для тушения пожаров.