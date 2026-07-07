Эстония отказалась рекламировать себя туристам как страну с прохладным климатом
Рекордная жара в Европе заставляет многих туристов искать более комфортные направления для отдыха. но несмотря на прохладное лето, Эстония не собирается превращать свой климат в главный туристический бренд, предпочитая делать ставку на уникальные впечатления, а не на температуру воздуха.
Как пишет rus.err.ee, часть Европы в этом году страдает от последовательных периодов жаркой погоды, а в Эстонии лето выдалось значительно прохладнее. Хотя умеренный климат мог бы стать одним из туристических преимуществ Эстонии в периоды жаркой погоды в Европе, у Фонда предпринимательства и инноваций (EISA), а также у Союза туристических фирм не вызывает энтузиазма идея строить туристический маркетинг исключительно на этом обстоятельстве.
По словам руководителя команды EISA Агнии Наст, нет желания продвигать Эстонию как место, куда приезжают исключительно в поисках спасения от жары.
"На самом деле мы же не хотим, чтобы люди приезжали в Эстонию только потому, что где-то еще слишком жарко. Мы же хотим, чтобы они открывали для себя Эстонию потому, что здесь есть чем заняться, что-то испытать, что здесь проходят яркие мероприятия, которых, например, нет в других местах. Именно поэтому мы и не строим наш бренд на климатической тематике", - сказала Наст.
По ее словам, климат, конечно, может повлиять на окончательный выбор пункта назначения в турпоездке, но маркетинг Эстонии в первую очередь базируется на культуре, природе, кухне и местных впечатлениях.
"То, что мы предлагаем людям такие разнообразные впечатления, безусловно, наше конкурентное преимущество", - отметила Наст.
По словам члена правления Союза туристических фирм Кюлли Каринг, фактор жары в первую очередь влияет на тех людей, которые решают отправиться в поездку непосредственно перед отпуском.
"В целом ситуация такова, что довольно много туристических решений принимается заранее. В случае таких поездок влияние жары может быть не столь значительным, но в отношении решений, принимаемых в последний момент, жара, безусловно, играет определенную роль", - сказала Каринг.
По ее мнению, климатом можно дополнить нынешний маркетинг Эстонии, но строить кампанию исключительно на этом было бы неразумно.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что ВОЗ предупредила о новой климатической реальности после рекордной жары в Европе.