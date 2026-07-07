Эстония отказалась рекламировать себя туристам как страну с прохладным климатом

"На самом деле мы же не хотим, чтобы люди приезжали в Эстонию только потому, что где-то еще слишком жарко. Мы же хотим, чтобы они открывали для себя Эстонию потому, что здесь есть чем заняться, что-то испытать, что здесь проходят яркие мероприятия, которых, например, нет в других местах. Именно поэтому мы и не строим наш бренд на климатической тематике", - сказала Наст.