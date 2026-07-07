В центрах размещения мигрантов сделаны неприятные находки. Жителям Латвии пора бояться?
Часть проживающих в центре для просителей убежища в Муцениеки может представлять угрозу для общественной безопасности, поэтому недавно там прошел полицейский рейд. После этого были ужесточены правила: теперь мигрантам запрещено проводить ночи вне центра. Об этом сообщает 360 Ziņas.
Во время полицейского рейда в центрах для просителей убежища в Муцениеки и Лиепне был изъят 31 нож, спрятанный в спальных помещениях мигрантов. Возникает вопрос: носили ли они это холодное оружие с собой, когда выезжали в город, и могли ли использовать его в случае конфликта с жителями Латвии?
Жительница Муцениеки Вера призналась, что больше не чувствует себя так же безопасно, как раньше. В свою очередь Ленвия говорит, что никаких проблем не испытывает: «По крайней мере, у меня все спокойно. На меня никто не смотрит. Может быть, смотрят на молодых девушек. Наверное, я им неинтересна».
Пока рассматривается заявление о предоставлении убежища, граждане третьих стран могут свободно ездить из Муцениеки в другие города, например, в Ригу.
Представитель Rīgas satiksme Байба Бартешевица-Фелдмане рассказала: «По словам водителей общественного транспорта, в будние дни вечером заметного потока пассажиров из Муцениеки в центр Риги не наблюдается. Больше всего пассажиров ездит именно в выходные дни вечером, на последних рейсах. Обратно в Муцениеки больше людей возвращается утром в выходные».
Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эдвин Шноре признает, что определенные риски существуют: «Есть риск того, что они оказываются в городе. Уже были случаи, которые сейчас расследуют органы безопасности. Пока расследование не завершено, мы не можем говорить что-либо конкретное об этих людях, но в целом я вижу риски. Именно поэтому введено ограничение на вечернее и ночное время — ночью они должны находиться в центре».
Просители убежища, которых журналисты 360 Ziņas встретили после десяти часов вечера, когда они последним автобусом возвращались из Риги в Муцениеки, рассказали, что обычно ездят в столицу за покупками, посещают парки и исторические места, но в ночные клубы не ходят.
Новый министр внутренних дел уделил особое внимание ситуации с мигрантами в Муцениеки, считая, что до сих пор им слишком многое позволялось, в том числе возможность оставаться на ночь за пределами центра, например, в Риге.
Каждый вечер сотрудники центра проверяют, все ли просители убежища вернулись в Муцениеки. Наказания за нарушение правил минимальны — нарушителя могут перевести в комнату с меньшим уровнем комфорта, однако сейчас все такие комнаты заняты. Еще одна мера — отказ в выдаче проездного билета.
Наиболее распространенные нарушения со стороны просителей убежища — курение в неположенных местах, а также несоблюдение чистоты в комнатах и на кухнях. Вместе с тем некоторые из них пытаются покинуть Латвию, направляясь в страну, которую считают конечным пунктом своего маршрута.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в центре Риги расследуют предполагаемое сексуальное нападение на женщину со стороны мигрантов.