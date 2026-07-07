В центрах размещения мигрантов сделаны неприятные находки. Жителям Латвии пора бояться?

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Эдвин Шноре признает, что определенные риски существуют: «Есть риск того, что они оказываются в городе. Уже были случаи, которые сейчас расследуют органы безопасности. Пока расследование не завершено, мы не можем говорить что-либо конкретное об этих людях, но в целом я вижу риски. Именно поэтому введено ограничение на вечернее и ночное время — ночью они должны находиться в центре».