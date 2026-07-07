Латвийский экономист предупредил: риски из-за войны в Иране ослабли, но на нас идет новый кризис
Главный экономист Luminor Петрис Страутиньш предупреждает, что на мировую экономику все сильнее влияют новые риски, связанные уже не с геополитикой, а с возможным охлаждением бума вокруг искусственного интеллекта.
«Этот год можно назвать годом чрезмерных страхов для экономики Латвии и мира. Например, в начале марта никто не мог представить, что при столь длительном закрытии Ормузского пролива средняя цена на нефть в этом году окажется настолько низкой, какой она складывается сейчас с учетом уже произошедших событий и ценовой кривой на ближайшее будущее, формируемой рынком. Геополитика как фактор риска продолжает отступать», — отмечает Петрис Страутиньш.
Но по его словам, одновременно усиливаются другие опасения — по поводу возможного «лопания пузыря» вокруг искусственного интеллекта.
«Уровень котировок акций технологических компаний действительно вызывает вопросы, а их инвестиционные планы трудно совместить с готовностью потребителей платить за использование моделей ИИ, а также со способностью энергетических компаний США и других стран обеспечить электроэнергией центры обработки данных», — считает Страутиньш.
Он, впрочем, отмечает, что латвийским производителям в целом не стоит слишком беспокоиться. Наше участие в этой "вечеринке" было не слишком активным, а снижение процентных ставок, которое может последовать за таким сценарием, скорее поможет предприятиям, связанным со строительством, которых в Латвии значительно больше.
Комментируя опубликованные данные за май, экономист отмечает, что ситуация в промышленности развивается благоприятно. Отдельно он обращает внимание на неожиданно резкий рост текстильной промышленности.
«По-настоящему фантастическим в мае оказался рост производства текстильных изделий — на 145,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 142,8% по сравнению с маем прошлого года. Со временем, вероятно, появится дополнительная информация, но пока можно лишь предполагать, связано ли это с частичной переориентацией какого-либо предприятия на выпуск текстильной продукции или с чем-то другим», — отмечает Страутиньш.