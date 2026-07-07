Латвийский экономист предупредил: риски из-за войны в Иране ослабли, но на нас идет новый кризис

«Этот год можно назвать годом чрезмерных страхов для экономики Латвии и мира. Например, в начале марта никто не мог представить, что при столь длительном закрытии Ормузского пролива средняя цена на нефть в этом году окажется настолько низкой, какой она складывается сейчас с учетом уже произошедших событий и ценовой кривой на ближайшее будущее, формируемой рынком. Геополитика как фактор риска продолжает отступать», — отмечает Петрис Страутиньш.