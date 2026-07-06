Кулбергс: в Латвии разработают правила непрерывной работы предприятий в условиях угроз

Как сообщалось, в мае жители Латгалии несколько раз, а жители Видземе - в отдельных случаях, получали оповещения через систему сотового вещания о возможной угрозе воздушному пространству. Они были связаны с залетом беспилотных летательных аппаратов в Латвию. Некоторые дроны также упали и взорвались, а в двух случаях истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили дроны над Эстонией и Латвией.