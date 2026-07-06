Кулбергс: в Латвии разработают правила непрерывной работы предприятий в условиях угроз
После серии инцидентов с дронами у границ Латвии государство готовит новые правила для бизнеса на случай угрозы. Предприятиям, в том числе энергетическим и теплоснабжающим компаниям, хотят дать четкие инструкции, как продолжать работу в кризисных ситуациях и не останавливать критически важные услуги.
На государственном уровне планируется разработать руководящие принципы для предприятий, чтобы они могли обеспечивать непрерывную работу в ситуациях угрозы, сообщил после заседания коалиционных партий премьер-министр Андрис Кулбергс.
Политик указал, что для этого необходимо соответствующее правовое регулирование, в том числе для предприятий энергетики и теплоснабжения. Министерство климата и энергетики подготовит информационный доклад о решениях для обеспечения непрерывности работы предприятий.
Как сообщалось, в мае жители Латгалии несколько раз, а жители Видземе - в отдельных случаях, получали оповещения через систему сотового вещания о возможной угрозе воздушному пространству. Они были связаны с залетом беспилотных летательных аппаратов в Латвию. Некоторые дроны также упали и взорвались, а в двух случаях истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили дроны над Эстонией и Латвией.
Эти инциденты с дронами, вероятнее всего, были связаны с приближением или залетом в воздушное пространство Латвии беспилотников, задействованных в российско-украинской войне, после того как их траектория полета была изменена средствами радиоэлектронной борьбы.