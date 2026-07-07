Солнечная энергетика в Латвии ставит рекорды, но цены на электричество все равно растут

Недоступность более дешевой электроэнергии связана с тем, что при снижении собственной генерации Латвии пришлось импортировать больше электричества, чем обычно. Член правления Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс объясняет: «Все межсистемные соединения имеют ограниченную пропускную способность. Когда сокращается выработка всеми другими видами генерации, кроме солнечной, объем импорта увеличивается, и в определенные периоды это приводит к тому, что пропускной способности для импорта уже недостаточно».