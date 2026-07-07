Солнечная энергетика в Латвии ставит рекорды, но цены на электричество все равно растут
Средняя цена на электроэнергию в Латвии в июне выросла почти на 12%. Почему так происходит, если в июне солнечная энергетика впервые выработала больше электроэнергии, чем гидроэлектростанции? В этом пыталась разобраться программа 360 Ziņas.
В июне солнечные электростанции произвели рекордный объем электроэнергии — 228 гигаватт-часов. Однако цена электроэнергии все равно выросла и достигла почти 92 евро за мегаватт-час. Одна из причин — волна жары в Европе, которая увеличила спрос на электроэнергию, в частности для охлаждения помещений. Кроме того, в Латвии снизилась выработка гидроэлектростанций и ветряных электростанций.
Руководитель Enefit в Латвии Мартиньш Ванцанс поясняет: «По сравнению с маем и даже с прошлым годом производство дешевой ветровой энергии сократилось примерно на 40%. Кроме того, существуют ограничения на межгосударственных соединениях. Мы не можем в полной мере получить доступ к дешевой электроэнергии из Скандинавии и Финляндии».
Недоступность более дешевой электроэнергии связана с тем, что при снижении собственной генерации Латвии пришлось импортировать больше электричества, чем обычно. Член правления Augstsprieguma tīkls Гатис Юнгханс объясняет: «Все межсистемные соединения имеют ограниченную пропускную способность. Когда сокращается выработка всеми другими видами генерации, кроме солнечной, объем импорта увеличивается, и в определенные периоды это приводит к тому, что пропускной способности для импорта уже недостаточно».
Хотя с точки зрения установленной мощности Латвия обеспечивает себя электроэнергией, импорт все равно остается необходимым. Как поясняет Гатис Юнгханс, «мощностей у нас достаточно, но использовать их не всегда экономически выгодно. Поэтому, например, газовые теплоэлектростанции, которые активно работали зимой, сейчас остановлены, поскольку импортная электроэнергия обходится дешевле».
Прогнозы на июль показывают, что при сохранении нынешней рыночной ситуации цены на электроэнергию могут немного снизиться.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии подорожало электричество, но в Эстонии оно стало значительно дешевле. Почему так?