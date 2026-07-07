"Латвии нужны умные люди": профессор призвал удерживать иностранных студентов в стране
Иностранные студенты могут стать не только источником дохода для вузов, но и шансом решить кадровые проблемы Латвии. Профессор Айгарс Бикше уверен: стране стоит бороться за талантливых выпускников, а не отпускать их после получения диплома.
Скульптор, профессор Латвийской академии художеств Айгарс Бикше считает, что привлечение иностранных студентов приносит пользу не только университетам, но и всей стране. По его мнению, Латвии необходимо не просто обучать молодых людей из-за рубежа, но и создавать условия, чтобы лучшие из них оставались жить и работать в стране.
В эфире TV24 Бикше рассказал, что Латвийская академия художеств уже много лет участвует в программе Erasmus, благодаря которой студенты из стран Европейского союза могут провести семестр в зарубежном вузе.
По словам профессора, практика показывает, что многие иностранные студенты остаются довольны уровнем образования в Латвии и хотели бы учиться здесь дольше. «Я вижу, что студентам из европейских стран очень нравится качество образования у нас. Некоторые пытаются остаться дольше. Программа Erasmus предполагает, что человек приезжает на семестр или полгода, но я вижу, что есть те, кто старается остаться до конца обучения и получить диплом именно у нас».
Бикше отметил, что Академия художеств не занимается активным привлечением платных студентов, например, из Индии, однако иностранцы из разных стран здесь учились и раньше. В качестве примера он вспомнил студента из Японии. «У нас были интересные случаи. Например, некоторое время у нас учился студент из Японии, хотя потом он вернулся домой».
По мнению профессора, для латвийских вузов поиск студентов за рубежом является вполне логичной стратегией развития. «Я думаю, что те университеты, которые организуют поиск студентов за границей, вероятно, используют хорошую экономическую модель. Если у тебя есть хорошие профессора, ты можешь обеспечить качественное образование. Возможно, людей в Латвии становится не так много, и если у тебя есть ресурсы, их нужно использовать. Я не вижу в этом ничего плохого». Бикше убежден, что иностранные студенты способны не только поддерживать систему высшего образования, но и восполнять нехватку квалифицированных специалистов в стране.
«Мне кажется, это очень хорошо. Если люди получат образование и потом уедут — это их выбор. Но нам нужны умные люди, которые могут что-то делать здесь, на месте».
Во время обсуждения ведущая программы заметила, что государству, вероятно, следует мотивировать талантливых иностранных выпускников оставаться в Латвии после окончания учебы и строить здесь профессиональную карьеру. Профессор полностью согласился с этой идеей. В качестве примера успешной интеграции иностранцев Бикше привел сотрудника столовой Латвийской академии художеств. «Я знаю человека, который работает у нас в академической столовой. Это выходец из Индии, очень приятный и интеллигентный человек. У него латышская жена. Мне приятно видеть таких людей».