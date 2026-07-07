"Латвии нужны умные люди": профессор призвал удерживать иностранных студентов в стране

По мнению профессора, для латвийских вузов поиск студентов за рубежом является вполне логичной стратегией развития. «Я думаю, что те университеты, которые организуют поиск студентов за границей, вероятно, используют хорошую экономическую модель. Если у тебя есть хорошие профессора, ты можешь обеспечить качественное образование. Возможно, людей в Латвии становится не так много, и если у тебя есть ресурсы, их нужно использовать. Я не вижу в этом ничего плохого». Бикше убежден, что иностранные студенты способны не только поддерживать систему высшего образования, но и восполнять нехватку квалифицированных специалистов в стране.