Вспышка Эболы в Конго набирает силу - погибли уже более 500 человек

Тем временем случаи заболевания зарегистрированы и в соседней Уганде. Там подтверждено 19 случаев заражения вирусом Эбола, два человека скончались. По информации специалистов, нынешнюю вспышку вызвал редкий вариант вируса — штамм Бундибуджио (Bundibugyo). На начальном этапе его не удавалось выявить с помощью стандартных методов диагностики.