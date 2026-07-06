Вспышка Эболы в Конго набирает силу - погибли уже более 500 человек
В Демократической Республике Конго стремительно растет число заболевших Эболой. Власти уже подтвердили более 1500 случаев заражения.
В Демократической Республике Конго официально подтвержден 1561 случай заражения вирусом Эбола. По последним данным, число умерших достигло 506 человек. Обновленную статистику в понедельник опубликовало Министерство информации Демократической Республики Конго.
В настоящее время 628 заболевших проходят лечение в больницах и изоляционных центрах. Еще 253 человека смогли выздороветь.
Серьезную обеспокоенность ситуацией выразил Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC). По данным организации, некоторые пациенты с подтвержденным диагнозом покидают изоляционные центры, что значительно осложняет меры по сдерживанию распространения инфекции.
Тем временем случаи заболевания зарегистрированы и в соседней Уганде. Там подтверждено 19 случаев заражения вирусом Эбола, два человека скончались. По информации специалистов, нынешнюю вспышку вызвал редкий вариант вируса — штамм Бундибуджио (Bundibugyo). На начальном этапе его не удавалось выявить с помощью стандартных методов диагностики.
Кроме того, в настоящее время вакцины против этого штамма вируса не существует, что существенно осложняет борьбу с заболеванием.