Латвия и Литва отработают массовую эвакуацию: жителей зовут добровольцами на учения

Во время практических учений будет смоделирована эвакуация по маршруту Даугавпилс - Екабпилс - Пасвалис в Литве. Выезд запланирован на 4 августа в 9.00. Первый и второй этап маршрута составят 255 километров и займут около 3 часов 38 минут. Обратный путь, третий этап, составит 174 километра и займет около 2 часов 20 минут.