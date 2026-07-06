Латвия и Литва отработают массовую эвакуацию: жителей зовут добровольцами на учения
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) Латвии приглашает жителей стать добровольными участниками международных учений, во время которых будет отработана массовая эвакуация населения из Латвии в Литву в условиях, максимально приближенных к реальной чрезвычайной ситуации.
Учения пройдут 4 августа 2026 года в рамках трансграничного проекта MassMovement, который латвийская служба реализует совместно с Литовской пожарно-спасательной службой при поддержке программы Interreg Латвия - Литва. Цель проекта - укрепить готовность двух стран к организации массовой эвакуации жителей в кризисных ситуациях.
Во время практических учений будет смоделирована эвакуация по маршруту Даугавпилс - Екабпилс - Пасвалис в Литве. Выезд запланирован на 4 августа в 9.00. Первый и второй этап маршрута составят 255 километров и займут около 3 часов 38 минут. Обратный путь, третий этап, составит 174 километра и займет около 2 часов 20 минут.
Организаторы подчеркивают, что это не просто теоретическая проверка документов и планов. Во время учений на практике отработают весь процесс эвакуации: сбор жителей, организацию транспорта, регистрацию, пересечение границы, прием людей в пункте назначения, питание и другие меры гражданской защиты.
Участие добровольцев, как отмечают в ГПСС, необходимо для того, чтобы понять, как эвакуационные механизмы работают в реальности, где могут возникнуть задержки, какие процедуры требуют улучшения и насколько эффективно взаимодействуют латвийские и литовские учреждения.
Для участников учений предусмотрено питание в течение дня в виде сухого пайка. Также организаторы подготовили практичные памятные подарки. Кроме того, добровольцы смогут принять участие в специальном развлекательном мероприятии в Пасвалисе.
Участие в учениях бесплатное, однако количество мест ограничено. Жителей призывают подать заявку заранее.
В ГПСС отмечают, что участие жителей поможет укрепить систему гражданской защиты и повысить готовность общества к действиям в чрезвычайных ситуациях.