Две трагедии за один день: в Вентспилсе и Царникаве утонули мужчины

По информации местных СМИ, трагедия в Вентспилсе произошла около 11:20. Несмотря на действовавший запрет на купание, 63-летний мужчина решил зайти в море недалеко от мола. Спасатель заметил его, когда тот уже вошел в воду примерно по пояс. Направляясь к мужчине, спасатель увидел, как тот внезапно упал, после чего немедленно сообщил о происшествии на спасательную станцию и бросился на помощь.