Две трагедии за один день: в Вентспилсе и Царникаве утонули мужчины
Всего за один день латвийское побережье стало местом двух смертельных трагедий. В Вентспилсе мужчина утонул, несмотря на попытки спасателей вернуть его к жизни, а в Царникаве ночью погиб 36-летний мужчина, которого искали несколько часов.
Воскресенье, 5 июля, стало трагическим днем для латвийских пляжей. В Вентспилсе в море погиб 63-летний мужчина, а в Царникаве спасатели обнаружили тело 36-летнего Яниса Цирулиса, который вечером ушел купаться и не вернулся на берег.
По информации местных СМИ, трагедия в Вентспилсе произошла около 11:20. Несмотря на действовавший запрет на купание, 63-летний мужчина решил зайти в море недалеко от мола. Спасатель заметил его, когда тот уже вошел в воду примерно по пояс. Направляясь к мужчине, спасатель увидел, как тот внезапно упал, после чего немедленно сообщил о происшествии на спасательную станцию и бросился на помощь.
Подплыв к пострадавшему, спасатель обнаружил, что мужчина неподвижно лежит лицом в воде. Несмотря на сильные волны, его удалось доставить ближе к берегу, где к спасательной операции присоединились еще двое сотрудников. На берегу сразу же начали проводить сердечно-легочную реанимацию — искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Примерно через три минуты на место прибыла бригада Службы неотложной медицинской помощи, которая продолжила реанимационные мероприятия. Однако, несмотря на все усилия медиков, спасти мужчину не удалось.
В тот же день еще одна трагедия произошла в Царникаве. Около 21:30 из моря не вернулся 36-летний Янис Цирулис. Его подруга Элла сообщила о случившемся в Facebook, рассказав, что мужчина был крепкого телосложения, ростом около 1,8 метра и в момент исчезновения был одет в синие плавательные шорты.
Ночью спасатели вели поиски, а утром женщина обратилась к людям с просьбой помочь обследовать побережье. Спустя некоторое время Элла сообщила трагическую новость. «К сожалению, Яниса больше нет с нами… Пусть тебе там будет легко, мой любимый. Спасибо всем, кто помогал», — написала она.
После двух трагических случаев муниципальная полиция нескольких самоуправлений вновь обратилась к жителям с призывом соблюдать особую осторожность на воде. В полиции Адажского края предупредили, что сильный ветер, высокие волны и мощные подводные течения представляют серьезную опасность даже для опытных пловцов.
Жителей призывают:
- оценивать, безопасно ли купаться при текущих погодных условиях;
- не оставлять детей у воды без постоянного присмотра взрослых;
- не использовать SUP-доски, надувные плавательные средства и другие водные аттракционы при неблагоприятной погоде.
«Помните, что море может быть непредсказуемым. Одно необдуманное решение может привести к тяжелым последствиям», — напоминают в муниципальной полиции.
Аналогичный призыв распространила и муниципальная полиция Вентспилса, попросив отдыхающих обращать внимание на предупреждающие знаки на пляже и заходить в воду только тогда, когда купание официально разрешено.