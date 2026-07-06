Неожиданный подарок: в отдельных районах Риги снижают тарифы на вывоз мусора

В зависимости от вида услуги и зоны обслуживания тариф на вывоз несортированных бытовых отходов снизится на 0,35–0,36 евро за кубометр без НДС, а тариф на вывоз биоразлагаемых отходов — на 0,21 евро за кубометр без НДС (0,25 евро с НДС).