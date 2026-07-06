Неожиданный подарок: в отдельных районах Риги снижают тарифы на вывоз мусора
Фото: Shutterstock
Некоторым рижанам подвалило счастье.
В Латвии

Неожиданный подарок: в отдельных районах Риги снижают тарифы на вывоз мусора

Отдел новостей

Otkrito.lv

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С 17 июля 2026 года для клиентов CleanR в Риге снизится плата за вывоз бытовых и биоразлагаемых отходов. Снижение тарифа связано с уменьшением стоимости захоронения отходов на полигоне, сообщили в компании.

В зависимости от вида услуги и зоны обслуживания тариф на вывоз несортированных бытовых отходов снизится на 0,35–0,36 евро за кубометр без НДС, а тариф на вывоз биоразлагаемых отходов — на 0,21 евро за кубометр без НДС (0,25 евро с НДС).

Новые тарифы вступят в силу 17 июля 2026 года. Клиенты будут уведомлены об изменениях в порядке, предусмотренном договорами.

"Снижение тарифов распространяется на клиентов CleanR в зонах обслуживания компании в Риге и напрямую связано с уменьшением стоимости услуг полигона", - подчеркивает компания.

А вот жителям Лиепаи и еще двух латвийских краев, как ранее писал Otkrito.lv, наоборот - поднимают тарифы на вывоз мусора.

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