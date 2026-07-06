Разбитое стекло и камни у входа: в Origo расследуют кражу с проникновением
Фото: LETA
Полиция уточняет ущерб после взлома Euronics в торговом центре Origo.
Аварии и происшествия

Разбитое стекло и камни у входа: в Origo расследуют кражу с проникновением

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

В торговом центре Origo взломали магазин Euronics: полиция начала уголовный процесс о краже с проникновением, ущерб пока уточняется.

В Госполиции подтвердили, что по факту произошедшего начат уголовный процесс о краже с проникновением.

Фото: LETA
Пока все выглядит так...
Пока все выглядит так...

Сейчас идет расследование и сбор доказательств, чтобы установить причастных лиц. Размер ущерба уточняется.

Как наблюдало агентство LETA, сегодня утром в Origo было разбито стекло двери, а рядом лежали большие камни.

Фото: LETA
В Origo разбили стеклянную дверь магазина.
В Origo разбили стеклянную дверь магазина.
Фото: LETA
Магазин Euronics в Origo оказался целью воров.
Магазин Euronics в Origo оказался целью воров.

Темы

Origo

Другие сейчас читают