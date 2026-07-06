Полиция уточняет ущерб после взлома Euronics в торговом центре Origo.
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Сегодня 15:16
Разбитое стекло и камни у входа: в Origo расследуют кражу с проникновением
В торговом центре Origo взломали магазин Euronics: полиция начала уголовный процесс о краже с проникновением, ущерб пока уточняется.
В Госполиции подтвердили, что по факту произошедшего начат уголовный процесс о краже с проникновением.
Пока все выглядит так...
Сейчас идет расследование и сбор доказательств, чтобы установить причастных лиц. Размер ущерба уточняется.
Как наблюдало агентство LETA, сегодня утром в Origo было разбито стекло двери, а рядом лежали большие камни.
В Origo разбили стеклянную дверь магазина.
Магазин Euronics в Origo оказался целью воров.