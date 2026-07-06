Министр культуры Пунтулис опроверг слухи о закрытии или реорганизации театра Чехова

Но у публичной коммуникации государственных институций другая функция. Она формирует единое гражданское пространство, в котором всех, в том числе латвийских русских, латвийских поляков или латвийских белорусов, объединяет один государственный язык - латышский. Поэтому деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике Латвийского государства и современным реалиям безопасности. Постоянная агрессия России и проводимая ею политика влияния существенно изменили среду безопасности в Европе. В этих условиях укрепление государственного языка - это не выступление против какой-либо части общества. Это ответственное действие государства, которое укрепляет сплоченность общества, устойчивость и общее информационное пространство. Именно поэтому в публичном пространстве нас объединяет латышский язык, а в культурном пространстве сохраняется творческая свобода. Эти принципы не исключают друг друга - вместе они формируют сильное, демократическое и безопасное Латвийское государство».