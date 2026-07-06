Министр культуры Пунтулис опроверг слухи о закрытии или реорганизации театра Чехова
Министр культуры Наурис Пунтулис заявил, что распоряжение об исключении русского языка из публичной коммуникации учреждений Минкульта не угрожает культуре и не означает закрытия Рижского русского театра имени Михаила Чехова.
В соответствии с распоряжением министра, изданным 25 июня, Министерство культуры, подведомственные ему учреждения и капитальные общества должны соблюдать требования по использованию государственного языка, не допуская использования русского языка в ситуациях, связанных с выполнением функций, например, на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на сайтах.
Министр культуры Наурис Пунтулис указывает, что деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике Латвийского государства и современным реалиям безопасности. В то же время министр повторно напоминает, что в распоряжении отдельно указано: установленные ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал творческой работы написан на русском языке. Например, Даугавпилсский театр, а также Рижский русский театр имени Михаила Чехова по-прежнему могут ставить и играть спектакли на русском языке. Министерство поясняет: если драматургический материал театральной постановки подготовлен на русском языке, он считается оригиналом творческой работы на русском языке, и установленные распоряжением ограничения на него не распространяются.
Министр отвергает прозвучавшую в публичном пространстве информацию о намерении закрыть или реорганизовать Рижский русский театр имени Михаила Чехова и подчеркивает, что таких планов в его повестке нет.
«Культура не находится под угрозой. Театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять свое многообразие. Но у публичной коммуникации государственных институций другая функция. Она формирует единое гражданское пространство, в котором всех объединяет один государственный язык - латышский. Поэтому деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике Латвийского государства и современным реалиям безопасности», - заявил Пунтулис.
На прошлой неделе министр встретился с директором Рижского русского театра имени Михаила Чехова Даной Бйорк и обсудил исключение русского языка из публичной коммуникации театра. Министр и руководитель театра договорились о повторной встрече, которая состоится на этой неделе. Пунтулис указывает, что планирует еще раз обсудить с директором театра комплекс необходимых работ для выполнения распоряжения, а также, возможно, рассмотреть продление срока для внедрения отдельных изменений.
Согласно распоряжению министра, Министерство культуры, подведомственные ему учреждения и капитальные общества должны выполнить требование об исключении русского языка из публичной коммуникации до 30 июля.
Комментарий министра культуры Науриса Пунтулиса:
«Десятилетиями Россия использовала язык не как средство общения, а как оружие влияния и раскола общества. Наша обязанность - сделать этот механизм неэффективным. Культура не находится под угрозой. Театр может продолжать создавать спектакли на русском языке, сохраняя свою художественную идентичность и обогащая культурное пространство Латвии. Искусство не должно терять свое многообразие.
Но у публичной коммуникации государственных институций другая функция. Она формирует единое гражданское пространство, в котором всех, в том числе латвийских русских, латвийских поляков или латвийских белорусов, объединяет один государственный язык - латышский. Поэтому деловая коммуникация должна соответствовать языковой политике Латвийского государства и современным реалиям безопасности. Постоянная агрессия России и проводимая ею политика влияния существенно изменили среду безопасности в Европе. В этих условиях укрепление государственного языка - это не выступление против какой-либо части общества. Это ответственное действие государства, которое укрепляет сплоченность общества, устойчивость и общее информационное пространство. Именно поэтому в публичном пространстве нас объединяет латышский язык, а в культурном пространстве сохраняется творческая свобода. Эти принципы не исключают друг друга - вместе они формируют сильное, демократическое и безопасное Латвийское государство».