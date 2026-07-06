Жители Риги требуют вернуть прямые автобусы из Дарзини в центр города - начат сбор подписей

На транспортном узле пассажиры смогут пересесть на трамваи и троллейбусы, следующие в центр города с интервалом от двух до пяти минут в рабочие дни. Кроме того, из Кенгарагса можно будет пересесть на автобусные маршруты в направлениях Пурвциемса, Межциемса, Юглы и Саркандаугавы.