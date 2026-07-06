Жители Риги требуют вернуть прямые автобусы из Дарзини в центр города - начат сбор подписей
Изменения в работе общественного транспорта вызвали недовольство жителей одного из районов Риги. Они считают, что вместо обещанного улучшения получили неудобные пересадки и уже начали сбор подписей за возвращение прежних маршрутов.
Жители рижского микрорайона Дарзини начали сбор подписей на портале ManaBalss.lv, требуя восстановить прямое автобусное сообщение с центром города. Авторы инициативы призывают обеспечить жителям района удобное и доступное транспортное сообщение и вернуть прямое сообщение с центром Риги. В частности, они требуют отменить вступившие в силу изменения маршрутов автобусов №18, №15 и №31, а также отказаться от новой системы пересадок, введенной с сегодняшнего дня для направлений Дарзини и Румбула.
Инициаторы предлагают сохранить прежние маршруты автобусов №18 и №15, которые следовали до улицы Абренес и центра города.
По их мнению, принятое решение существенно ухудшит качество жизни жителей Дарзини, ограничит их возможности передвижения и затронет не только местных жителей, но и людей, которые ежедневно ездят на работу в Дарзини и Румбулу. Особенно критично авторы инициативы оценивают новую схему поездок через пересадку в Кенгарагсе, называя такой вариант «крайне неудобным».
Как сообщалось ранее, с сегодняшнего дня автобус №18 из Дарзини стал ходить значительно чаще, однако теперь его конечной остановкой является только Кенгарагс. После изменений маршрут №18 выполняет функцию подвозящего маршрута к транспортному узлу «Кенгарагс». Интервал движения сокращен до 12–15 минут ежедневно вместо прежних 35–45 минут по рабочим дням и 60 минут по выходным.
На транспортном узле пассажиры смогут пересесть на трамваи и троллейбусы, следующие в центр города с интервалом от двух до пяти минут в рабочие дни. Кроме того, из Кенгарагса можно будет пересесть на автобусные маршруты в направлениях Пурвциемса, Межциемса, Юглы и Саркандаугавы.