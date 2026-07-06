Ghetto Basket и Ghetto Football: следующая остановка - 11 июля в Резекне

«Команда Ghetto Games искренне рада вернуться в Резекне после длительного перерыва. В последний раз мы были здесь в 2020 году, поэтому особенно ценим возможность встретиться с жителями города уже во второй раз в этом году. Для нас очень важно сотрудничать с городами, которые открыты для проведения регулярных мероприятий, ведь именно они помогают формировать у детей и молодежи здоровые привычки и активный образ жизни. Резекне — красивый город с замечательными людьми, и мы надеемся, что такие встречи станут доброй традицией и позволят нам приезжать сюда все чаще», — отметил основатель Ghetto Games Раймонд Элбакян.