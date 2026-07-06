Ghetto Basket и Ghetto Football: следующая остановка - 11 июля в Резекне
В эту субботу, 11 июля, Ghetto Games вновь приедет в Резекне. У Олимпийского центра «Резекне» (ул. Стацияс, 30) пройдет праздник уличного спорта с турнирами Ghetto Basket и Ghetto Football. После успешно проведенного весной мероприятия Forget the Winter организаторы вновь приглашают жителей и гостей города встретиться уже в летней атмосфере.
Команда Ghetto Games уже приезжала в Резекне этой весной на мероприятие Forget the Winter, а теперь возвращается, чтобы вместе с местными спортсменами и болельщиками продолжить сезон уличного спорта.
«Команда Ghetto Games искренне рада вернуться в Резекне после длительного перерыва. В последний раз мы были здесь в 2020 году, поэтому особенно ценим возможность встретиться с жителями города уже во второй раз в этом году. Для нас очень важно сотрудничать с городами, которые открыты для проведения регулярных мероприятий, ведь именно они помогают формировать у детей и молодежи здоровые привычки и активный образ жизни. Резекне — красивый город с замечательными людьми, и мы надеемся, что такие встречи станут доброй традицией и позволят нам приезжать сюда все чаще», — отметил основатель Ghetto Games Раймонд Элбакян.
К участию приглашаются дети, молодежь и взрослые — независимо от уровня подготовки.
Программа мероприятия:
- 11:00–12:00 — регистрация участников;
- 12:00 — официальное открытие Ghetto Games в Резекне;
- 12:00–18:00 — турниры Ghetto Basket и Ghetto Football.
Для зрителей вход свободный. Для жителей Резекне участие в турнирах также бесплатно. Зарегистрироваться можно через мобильное приложение Ghetto Games.
Возрастные группы Ghetto Basket:
- U11 — рожденные в 2015 году и позже;
- U13 — рожденные в 2013 году и позже;
- U15 — рожденные в 2011 году и позже;
- OPEN — без возрастных ограничений.
Возрастные группы Ghetto Football:
- U12 — рожденные в 2014 году и позже;
- U14 — рожденные в 2012 году и позже;
- U16 — рожденные в 2010 году и позже;
- 17+ — без возрастных ограничений.
Организаторы приглашают всех провести субботу активно, насладиться спортивными соревнованиями, духом соперничества и дружеской атмосферой в Резекне.
Мероприятие проводится при финансовой поддержке самоуправления города Резекне.