После грозовой ночи в Латвию придет новая зона дождей

Ночью ожидается переменная облачность, во многих местах кратковременный дождь, местами дождь будет сильным, также возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, на побережье в первой половине ночи он еще сохранится порывистым. Температура воздуха понизится до +8…+13°, местами на морском побережье - до +13…+16°.