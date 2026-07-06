После грозовой ночи в Латвию придет новая зона дождей
Ночь в Латвии снова пройдет с дождями и грозами: местами ливни будут сильными, а температура опустится до +8 градусов. Днем ненадолго потеплеет до +21, но к вечеру с юго-запада придет новая широкая зона осадков, и первыми дождь почувствуют западные районы страны.
Ночью ожидается переменная облачность, во многих местах кратковременный дождь, местами дождь будет сильным, также возможна гроза. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, на побережье в первой половине ночи он еще сохранится порывистым. Температура воздуха понизится до +8…+13°, местами на морском побережье - до +13…+16°.
В Риге ожидается переменная облачность. В середине ночи и утром временами будет идти дождь, возможна гроза с более сильными ливнями. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +11…+12°.
В течение дня облаков с юго-запада будет становиться все больше, местами пройдет дождь. Вечером, когда Латвию с юго-запада достигнет обширная зона осадков, на западе страны ожидается дождь. При слабом до умеренного южном ветре температура воздуха поднимется до +16…+21°.
В столице отдельные капли дождя ожидаются только во второй половине дня. Временами будет светить солнце, подует слабый до умеренного южный ветер, максимальная температура воздуха составит около +20°.