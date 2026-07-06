Кто под каким номером пойдет на выборы: в Сейме разыграли номера партийных списков
Сегодня, 6 июля, в Красном зале Сейма были разыграны порядковые номера списков кандидатов в депутаты, зарегистрированных для выборов 15-го Сейма. Всего на выборы зарегистрированы 14 политических партий и объединений партий, которые выдвинули 1434 кандидата на 100 депутатских мест.
Для сравнения: на выборах 14-го Сейма в 2022 году было зарегистрировано 19 списков, поданных политическими партиями и объединениями партий. В них были включены 1829 кандидатов в депутаты.
Подача списков кандидатов завершилась в воскресенье, 5 июля.
Чтобы убедиться, что все заявленные в списках кандидаты соответствуют требованиям закона о выборах в Сейм и что на них не распространяются установленные этим законом ограничения на выдвижение, после регистрации списки передают на проверку в Управление по делам гражданства и миграции, Информационный центр МВД и Центр документирования последствий тоталитаризма.
Согласно закону о выборах в Сейм, зарегистрированные списки кандидатов должны быть пронумерованы, а номера присваиваются путем жеребьевки. Жеребьевка проходила в порядке регистрации списков кандидатов.
Под первым номером на выборах 15-го Сейма будет участвовать SUVERĒNĀ VARA / APVIENĪBA JAUNLATVIEŠI, под вторым - «Мы меняем правила», под третьим - объединение политических партий «Центр согласия», под четвертым - Союз зеленых и крестьян, под пятым - Национальное объединение «Все - Латвии!» - «Отечеству и свободе/ДННЛ».
Шестой номер получил «Список Гобземса», седьмой - «ОБЪЕДИНЕННЫЙ СПИСОК - Латвийская зеленая партия, Объединение регионов Латвии, Лиепайская партия», восьмой - «Латвия на первом месте», девятый - «Новое Единство», десятый - JKP Новая консервативная партия.
Под одиннадцатым номером будет участвовать «Для развития Латвии», под двенадцатым - «Восходящее солнце Латвии», под тринадцатым - политическая партия «Стабильности!», под четырнадцатым - «Прогрессивные».
Из 1434 кандидатов на должность депутата 946, или 66%, составляют мужчины, а 488, или 34%, - женщины. Высшее образование имеют 1129 кандидатов, или 78,7%, среднее образование - 281 кандидат, или 19,6%.
Чаще всего в качестве места жительства кандидаты указывали Ригу - это сделали 541 человек, или 37,8% всех кандидатов.
Со списками политических партий и объединений партий, а также с их программами можно ознакомиться на сайте.