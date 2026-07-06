Кто под каким номером пойдет на выборы: в Сейме разыграли номера партийных списков

Чтобы убедиться, что все заявленные в списках кандидаты соответствуют требованиям закона о выборах в Сейм и что на них не распространяются установленные этим законом ограничения на выдвижение, после регистрации списки передают на проверку в Управление по делам гражданства и миграции, Информационный центр МВД и Центр документирования последствий тоталитаризма.