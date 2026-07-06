В Латвии начат уголовный процесс над зоофилами, которые годами подвергали животных сексуальному насилию
Государственная полиция задержала группу из четырех человек, которые подозреваются в систематическом жестоком обращении с животными. Установлено, что в течение нескольких лет эти лица совершали действия сексуального характера с животными.
Госполиция в сотрудничестве с управлением налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов в конце 2025 года получила информацию о возможном жестоком обращении с животными, в связи с чем был начат уголовный процесс.
В ходе следственных действий правоохранительные органы установили, что в одном из мест содержания животных в Латвии по меньшей мере с 2021 года в течение длительного времени устраивались порнографические представления, во время которых несколько человек совершали действия сексуального характера с различными животными. Также велась видео- и фотосъемка этих действий. Однако имеющаяся в распоряжении полиции информация не свидетельствует о том, что снятые материалы продавались.
В ходе расследования в месте содержания животных был проведен обыск, в ходе которого изъяты все животные и денежные средства в размере более 4000 евро, полученные в результате совершения преступных деяний. Полиция подтвердила, что на месте происшествия были изъяты более десяти лошадей, собака и кошка. Подозреваемыми в совершении упомянутых преступлений признаны четыре человека, двое из которых являются гражданами Латвии, один имеет гражданство Дании и Швейцарии, еще один - гражданство России.
К подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на деятельность, связанную с животными. Также у Госполиции имеется информация, что подозреваемый гражданин Дании и Швейцарии в настоящее время находится в месте заключения за границей за совершение преступлений аналогичного характера.
Уголовное дело заведено по статьям Уголовного закона об обороте материалов порнографического характера, содержащих сексуальные действия человека с животным, а также о жестоком обращении с животным и пытках животного, совершенных группой лиц по предварительному сговору. Дело расследует управление по борьбе с организованной преступностью, тяжкими и серийными преступлениями.