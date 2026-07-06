В Латвии начат уголовный процесс над зоофилами, которые годами подвергали животных сексуальному насилию

В ходе следственных действий правоохранительные органы установили, что в одном из мест содержания животных в Латвии по меньшей мере с 2021 года в течение длительного времени устраивались порнографические представления, во время которых несколько человек совершали действия сексуального характера с различными животными. Также велась видео- и фотосъемка этих действий. Однако имеющаяся в распоряжении полиции информация не свидетельствует о том, что снятые материалы продавались.