На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которым удалось быстро потушить пламя.
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Сегодня 14:00
В Елгаве во дворе жилого дома сгорел автомобиль: очевидцы рассказали, что произошло
Сегодня в Елгаве во дворе на пересечении улиц Католю и Судрабу Эджуса загорелся легковой автомобиль, сообщает Sadursme.lv.
По словам очевидцев, возгорание произошло в тот момент, когда водитель на месте выполнял так называемый burnout — раскручивал колеса, заставляя шины пробуксовывать и дымиться.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которым удалось быстро потушить пламя.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.