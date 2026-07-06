В Елгаве во дворе жилого дома сгорел автомобиль: очевидцы рассказали, что произошло
Фото: Скриншот видео
На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которым удалось быстро потушить пламя.
Аварии и происшествия

В Елгаве во дворе жилого дома сгорел автомобиль: очевидцы рассказали, что произошло

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Сегодня в Елгаве во дворе на пересечении улиц Католю и Судрабу Эджуса загорелся легковой автомобиль, сообщает Sadursme.lv.

По словам очевидцев, возгорание произошло в тот момент, когда водитель на месте выполнял так называемый burnout — раскручивал колеса, заставляя шины пробуксовывать и дымиться.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, которым удалось быстро потушить пламя.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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