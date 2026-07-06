В Риге резко сократился объем выплат жилищного пособия. С чем это связано?
В Риге зафиксировано резкое снижение объема выплат жилищного пособия. После весеннего пика, когда расходы на поддержку достигали максимальных значений из-за высоких коммунальных платежей в отопительный сезон, показатель начал постепенно снижаться. Главная причина — сезонное сокращение расходов домохозяйств и уменьшение числа заявлений после окончания отопительного периода.
В марте жилищное пособие в Риге получили 10 456 человек, а в апреле — 11 941, что стало максимальным числом получателей в этом году. Именно в эти месяцы был зафиксирован и самый высокий средний размер пособия: в марте — 222 евро, в апреле — 243 евро.
Апрельские выплаты в размере 2,9 млн евро более чем на миллион превысили январский показатель, когда в качестве пособия было выплачено 1,56 млн евро. Такой рост объясняется завершением отопительного сезона и увеличением коммунальных платежей.
По сравнению с общегосударственными данными на Ригу приходится 36–40% всего финансирования жилищных пособий, тогда как доля получателей составляет 26–30% от общего числа по стране. Это означает, что средний размер пособия в столице значительно выше, чем в других регионах Латвии.
Самоуправление Риги подвело итоги первого полугодия 2026 года по предоставлению жилищного пособия. Наибольший объем выплат был зафиксирован в апреле, когда на жилищные пособия было направлено 2,9 млн евро - это самый высокий месячный показатель с начала года.
В январе 2026 года Рижская социальная служба получила 4399 заявлений на предоставление жилищного пособия, а в июне — 2941 заявление. Таким образом, за полгода их количество сократилось на 33%, что связано с сезонным снижением расходов после окончания отопительного сезона.
За первое полугодие Департамент благосостояния получил 66 заявлений с просьбой пересмотреть принятые решения. Больше всего таких обращений поступило в апреле — 20, что совпало с периодом максимальных выплат пособий. При этом число подобных заявлений оставалось стабильным и составляло лишь небольшую долю от общего количества обращений. Всего за первые шесть месяцев года Рижская социальная служба получила более 23 тысяч заявлений на назначение жилищного пособия, включая обращения о расчете и перерасчете выплат за предыдущие три месяца.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что с 1 июля в Риге существенно увеличили пособия для одной категории жителей.