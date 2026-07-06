В Риге резко сократился объем выплат жилищного пособия. С чем это связано?

За первое полугодие Департамент благосостояния получил 66 заявлений с просьбой пересмотреть принятые решения. Больше всего таких обращений поступило в апреле — 20, что совпало с периодом максимальных выплат пособий. При этом число подобных заявлений оставалось стабильным и составляло лишь небольшую долю от общего количества обращений. Всего за первые шесть месяцев года Рижская социальная служба получила более 23 тысяч заявлений на назначение жилищного пособия, включая обращения о расчете и перерасчете выплат за предыдущие три месяца.