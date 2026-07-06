В Риге разбился эксклюзивный McLaren: суперкар на мокрой дороге влетел в отбойник. ВИДЕО

Авария произошла на участке улицы Карля Улманя в направлении центра города. Судя по фотографиям и видеозаписям с места происшествия, в ДТП попал ярко-желтый суперкар McLaren, который после сильного удара оказался на разделительном газоне, врезавшись в металлический защитный барьер. Автомобиль получил очень серьезные внешние и технические повреждения.