В Риге разбился эксклюзивный McLaren: суперкар на мокрой дороге влетел в отбойник. ВИДЕО
Ярко-желтый суперкар McLaren оказался практически уничтожен после столкновения с дорожным ограждением в Риге. Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, в аварии, по данным полиции, никто не пострадал.
В понедельник днем на улице Карля Улманя гатве в Риге произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого получил тяжелые повреждения эксклюзивный спортивный автомобиль. По информации очевидцев, водитель потерял управление на мокрой дороге, после чего машина врезалась в дорожное ограждение.
Авария произошла на участке улицы Карля Улманя в направлении центра города. Судя по фотографиям и видеозаписям с места происшествия, в ДТП попал ярко-желтый суперкар McLaren, который после сильного удара оказался на разделительном газоне, врезавшись в металлический защитный барьер. Автомобиль получил очень серьезные внешние и технические повреждения.
В момент аварии шел дождь. Предполагается, что причиной потери управления могло стать мокрое дорожное покрытие. Официальной информации о точных обстоятельствах происшествия пока нет. По данным полиции, в результате аварии никто не пострадал.