Какое жилье в Латвии будет дорожать, а какое дешеветь - эксперты объясняют тенденцию
В Латвии покупатели все чаще делают выбор в пользу современных энергоэффективных домов, а квартиры в советских многоэтажках интересуют людей все меньше. Разрыв в ценах между этими сегментами будет только увеличиваться.
Рынок жилой недвижимости Латвии стремительно меняется. Если раньше квартиры в новостройках и домах советской постройки конкурировали между собой, то теперь они все чаще относятся к разным ценовым категориям. По мнению экспертов, в ближайшие годы рынок окончательно разделится на три самостоятельных сегмента:
- новые проекты,
- отремонтированные многоквартирные дома,
- старый неотремонтированный жилой фонд.
Как отмечает эксперт по рынку жилья банка Citadele Артис Зейля, спрос на современные энергоэффективные квартиры продолжает расти, тогда как советские серийные дома все чаще становятся самым доступным вариантом жилья.
Сегодня в Риге стоимость квадратного метра в новостройках обычно составляет от 2200 до 3000 евро, тогда как в неотремонтированных серийных домах цены находятся в диапазоне 800–1300 евро за квадратный метр. Таким образом, новые квартиры в среднем стоят примерно в два раза дороже, а в отдельных сегментах разница достигает трехкратного уровня.
По словам эксперта, столь существенный разрыв объясняется сразу несколькими причинами. Прежде всего в Риге по-прежнему преобладает жилой фонд советского периода, а доля капитально отремонтированных многоквартирных домов остается очень небольшой. Это сдерживает рост цен на вторичном рынке. Одновременно стоимость новостроек определяется не только высоким спросом, но и значительно выросшими затратами на строительство, ниже которых девелоперам становится экономически невыгодно реализовывать новые проекты.
После резкого подорожания строительных материалов в 2021–2022 годах ценовая разница между новыми и старыми домами значительно увеличилась. Однако в течение последних двух лет этот разрыв немного сократился. При этом, считает Артис Зейля, в будущем рынок окончательно сформируется из трех отдельных сегментов. Первый — новые жилые комплексы, второй — капитально отремонтированные многоквартирные дома, третий — неотремонтированный жилой фонд. Стоимость жилья в этих категориях будет меняться все более по-разному.
По прогнозу эксперта, квартиры в домах с неудовлетворительным техническим состоянием могут надолго остановиться в цене или даже начать дешеветь. Причина заключается в том, что покупатели становятся более требовательными к качеству жилья, энергоэффективности и окружающей среде.
В то же время стоимость квартир в хорошо отремонтированных домах, вероятнее всего, продолжит расти. В перспективе такие объекты могут приблизиться по цене к новостройкам и стать своеобразным промежуточным вариантом между новым и старым жильем.
На фоне соседних стран Балтии жилье в Латвии по-прежнему остается сравнительно доступным. Это связано как с уровнем покупательной способности населения, так и со структурой рынка: в Риге доминирует старый жилой фонд, а доля реконструированных домов значительно ниже, чем в Литве и Эстонии. По различным оценкам, в Латвии капитально отремонтировано около 5% многоквартирных домов. Для сравнения, в Литве этот показатель составляет примерно 10%, а в Эстонии — уже 20–25%, что также оказывает влияние на стоимость жилья и развитие рынка недвижимости.