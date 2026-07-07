Какое жилье в Латвии будет дорожать, а какое дешеветь - эксперты объясняют тенденцию

На фоне соседних стран Балтии жилье в Латвии по-прежнему остается сравнительно доступным. Это связано как с уровнем покупательной способности населения, так и со структурой рынка: в Риге доминирует старый жилой фонд, а доля реконструированных домов значительно ниже, чем в Литве и Эстонии. По различным оценкам, в Латвии капитально отремонтировано около 5% многоквартирных домов. Для сравнения, в Литве этот показатель составляет примерно 10%, а в Эстонии — уже 20–25%, что также оказывает влияние на стоимость жилья и развитие рынка недвижимости.