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Аварии и происшествия
Сегодня 13:05
В Литве в серьезную аварию попал пасажирский автобус, в котором находились и граждане Латвии
В ночь на понедельник в Литве на автомагистрали Via Baltica в кювет съехал автобус перевозчика FlixBus, следовавший по маршруту Варшава - Таллин. Среди пассажиров находились и граждане Латвии.
Несколько человек получили травмы, сообщает литовский портал Delfi со ссылкой на информацию полиции Литвы. Пока не сообщается, есть ли среди пострадавших граждане Латвии. Число пострадавших уточняется. Раненые доставлены в больницы Мариямполе и Вилкавишкиса.
Авария произошла около 2:00 ночи в сложных погодных условиях на трассе Мариямполе - Каунас, возле деревни Рудишкес. Автобус Scania получил повреждения.
Schon wieder!!! Gefährliches Reiseunternehmen! #Flixbus kommt von A2 ab – elf Verletzte. Wieder Überarbeitete und unqualifizierte Fahrer aus Osteuropa und Orient? https://t.co/njuq9MW7PV— Hamburg Online, Nachrichten aus Hamburg (@HAMBURGonline) July 5, 2026
В автобусе находились 20 пассажиров — граждане Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии и Украины.