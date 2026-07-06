В Литве в серьезную аварию попал пасажирский автобус, в котором находились и граждане Латвии
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия

В Литве в серьезную аварию попал пасажирский автобус, в котором находились и граждане Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В ночь на понедельник в Литве на автомагистрали Via Baltica в кювет съехал автобус перевозчика FlixBus, следовавший по маршруту Варшава - Таллин. Среди пассажиров находились и граждане Латвии.

Несколько человек получили травмы, сообщает литовский портал Delfi со ссылкой на информацию полиции Литвы. Пока не сообщается, есть ли среди пострадавших граждане Латвии. Число пострадавших уточняется. Раненые доставлены в больницы Мариямполе и Вилкавишкиса.

Авария произошла около 2:00 ночи в сложных погодных условиях на трассе Мариямполе - Каунас, возле деревни Рудишкес. Автобус Scania получил повреждения.

В автобусе находились 20 пассажиров — граждане Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии и Украины.

Темы

КаунасТаллинFlixBusVia BalticaScaniaВаршава

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