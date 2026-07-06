В Литве в серьезную аварию попал пасажирский автобус, в котором находились и граждане Латвии

Несколько человек получили травмы, сообщает литовский портал Delfi со ссылкой на информацию полиции Литвы. Пока не сообщается, есть ли среди пострадавших граждане Латвии. Число пострадавших уточняется. Раненые доставлены в больницы Мариямполе и Вилкавишкиса.