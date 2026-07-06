Ливни затопили корпус больницы Страдиня: 32 пациента были переведены в другие отделения

Из-за дождя в ночь на воскресенье в 32-м корпусе больницы Страдиня (PSKUS) была зафиксирована утечка воды, в результате которой пострадала инфраструктура больницы. Больше всего пострадало 14-е отделение Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии, расположенное на шестом этаже здания. В нескольких отделениях ниже были зафиксированы небольшие протечки, а в 15-м корпусе поступление дождевой воды обнаружили в отдельных помещениях подвального этажа.