Ливни затопили корпус больницы Страдиня: 32 пациента были переведены в другие отделения
После сильных ливней в 32-м корпусе больницы Страдиня произошла протечка воды, больше всего пострадало отделение Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии. Из соображений безопасности 32 пациента перевели в другие отделения, а в больнице предупреждают: инцидент снова показал, насколько остро стоит проблема устаревшей инфраструктуры.
Из-за дождя в ночь на воскресенье в 32-м корпусе больницы Страдиня (PSKUS) была зафиксирована утечка воды, в результате которой пострадала инфраструктура больницы. Больше всего пострадало 14-е отделение Центра легочных заболеваний и торакальной хирургии, расположенное на шестом этаже здания. В нескольких отделениях ниже были зафиксированы небольшие протечки, а в 15-м корпусе поступление дождевой воды обнаружили в отдельных помещениях подвального этажа.
Руководитель отдела общественных связей PSKUS Винета Клявиня сказала, что протечка воды связана с рисками, вызванными устаревшей инфраструктурой.
Чтобы обеспечить безопасность пациентов, было принято решение перевести 32 пациента из пострадавшего 14-го отделения в другие отделения больницы. Сейчас уже определены конкретные отделения и койко-места, где будет продолжено лечение пациентов, переведенных из-за протечки, отметила Клявиня. Пациенты продолжат лечение в отделении общей кардиологии и отделении интенсивной терапии.
Больница Страдиня сообщает, что прием плановых пациентов сегодня не ограничивался - все заранее запланированные пациенты принимаются. Одновременно больница оценивает доступность коек и лечебные возможности, чтобы принять решения о дальнейшей работе в ближайшие дни.
В связи с доступным количеством койко-мест на время планируется ограничить часть потока плановых пациентов кардиологического профиля, а также временно прекратить прием плановых пациентов профиля внутренней медицины в больнице Страдиня.
Чтобы обеспечить непрерывность неотложной медицинской помощи, больница координирует поток пациентов со Службой неотложной медицинской помощи. По отдельным профилям пациентов по-прежнему действуют краткосрочные ограничения на прием.
Технические службы больницы продолжают устранять последствия ливней. Также проводится детальное техническое обследование инфраструктуры, чтобы оценить объем повреждений и как можно быстрее восстановить полноценное использование пострадавших помещений.
Клявиня отмечает, что этот случай еще раз напоминает об устаревающей инфраструктуре больницы Страдиня и показывает, насколько важным является строительство корпуса A2. Важный шаг к реализации этой цели был сделан в конце июня, когда был подписан договор о строительстве корпуса A2 больницы.
Ситуация постоянно отслеживается, и PSKUS продолжит информировать о существенных изменениях, как только появится дополнительная информация.