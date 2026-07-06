Обанкротившийся Baltic International Bank продает выдающееся произведение искусства Аузерса

Монументальная композиция выполнена из 35,37 килограмма серебра 925-й пробы и демонстрирует высочайшее мастерство художника. По сложности исполнения и тонкости работы она находится на стыке скульптуры, графики и живописи, а философский подтекст превращает произведение в богатую аллегорию и своеобразное эссе, воплощенное в серебре.