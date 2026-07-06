Обанкротившийся Baltic International Bank продает выдающееся произведение искусства Аузерса
У находящегося в процессе банкротства Baltic International Bank SE на аукцион выставлен серебряный кубок «Ренессанс XXI века», созданный ювелиром и художником Олегом Аузерсом.
С 24 января 2024 года в отношении Baltic International Bank SE ведется процедура банкротства. Администратор Линда Сниега-Свилане, помимо прочего, занимается реализацией принадлежащего банку движимого и недвижимого имущества.
Недавно в официальном издании Латвии Latvijas Vēstnesis было опубликовано объявление с приглашением подать ценовые предложения на приобретение принадлежащего банку движимого имущества — серебряного кубка «Ренессанс XXI века», созданного Олегом Аузерсом в 2010 году.
Согласно информации на сайте банка, произведение оценено в 243 000 евро (без НДС), а начальная цена аукциона составляет 200 826,45 евро.
В руках выдающегося мастера Олега Аузерса (1950–2021) серебро превратилось в уникальное произведение искусства, не имеющее аналогов. Кубок изготовлен с использованием старинных технологий серебряного дела, без применения литья: даже фрукты и виноград выполнены вручную методом чеканки и формовки.
Выразительность произведения заключается в легкости и воздушности конструкции, а динамичная композиция и возможность рассматривать ее с разных ракурсов позволяют назвать кубок поистине царским произведением, символизирующим возрождение мастерства серебряных дел в XXI веке.
Монументальная композиция выполнена из 35,37 килограмма серебра 925-й пробы и демонстрирует высочайшее мастерство художника. По сложности исполнения и тонкости работы она находится на стыке скульптуры, графики и живописи, а философский подтекст превращает произведение в богатую аллегорию и своеобразное эссе, воплощенное в серебре.
Имя Олега Аузерса хорошо известно не только ювелирам, но и широкой публике благодаря его монументальным серебряным произведениям. Его работы неоднократно становились представительскими подарками высокопоставленным лицам и выдающимся людям, среди которых королева Елизавета II, принц Чарльз и Папа Римский Бенедикт XVI.