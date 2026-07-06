ФОТО: вот они, "военные цели" России в Киеве - разрушенные квартиры, плачущие женщины, животные и дети на руках

На этих фотографиях видно человеческое горе и страдания. Те, кому повезло остаться в живых после ударов России по жилым домам в Киеве и области, пытаются осознать случившееся. Мужчина под дождем выносит на руках маленького шпица, будто спасает последнее, что у него осталось. Женщина прижимает к себе кота, завернувшись в спасательное одеяло, и смотрит так, словно до сих пор не верит, что осталась жива. Взрослые передают маленькую девочку через разбитое окно по приставной лестнице. Мать несет на руках сонного, растерянного ребенка среди дымящихся руин. Пожилая женщина плачет, закрыв ладонями лицо. А в одной из разрушенных квартир среди грязи и земли лежат детские игрушки - кукла, плюшевый зверь, надувная утка. Все это и есть настоящий портрет «русского мира», который этой ночью снова пришел в Киев.