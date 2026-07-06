Разрушенные дома в Киеве (06.07.26)
Киев после этой ночи снова проснулся среди руин. И это были не абстрактные «последствия удара», а чья-то разорванная жизнь - ...
ФОТО: вот они, "военные цели" России в Киеве - разрушенные квартиры, плачущие женщины, животные и дети на руках
Киев после этой ночи снова проснулся среди руин. И это были не абстрактные «последствия удара», а чья-то разорванная жизнь - выбитые окна, искореженные машины, сожженные фасады, уничтоженные квартиры, в которых еще вчера люди спали, собирались на работу, укладывали детей и кормили домашних животных.
На этих фотографиях видно человеческое горе и страдания. Те, кому повезло остаться в живых после ударов России по жилым домам в Киеве и области, пытаются осознать случившееся. Мужчина под дождем выносит на руках маленького шпица, будто спасает последнее, что у него осталось. Женщина прижимает к себе кота, завернувшись в спасательное одеяло, и смотрит так, словно до сих пор не верит, что осталась жива. Взрослые передают маленькую девочку через разбитое окно по приставной лестнице. Мать несет на руках сонного, растерянного ребенка среди дымящихся руин. Пожилая женщина плачет, закрыв ладонями лицо. А в одной из разрушенных квартир среди грязи и земли лежат детские игрушки - кукла, плюшевый зверь, надувная утка. Все это и есть настоящий портрет «русского мира», который этой ночью снова пришел в Киев.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 6 июля Россия нанесла по Украине массированный комбинированный удар, и главным направлением атаки был именно Киев. Всего было зафиксировано 419 средств воздушного нападения - 68 ракет и 351 беспилотник разных типов. По предварительным данным на 08:30, зафиксированы попадания 29 баллистических и противокорабельных ракет и 18 ударных дронов по 34 локациям, еще на 16 локациях упали обломки сбитых целей.
По данным министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, российский удар по Киеву и Киевской области уже унес жизни 14 человек. Еще почти 60 жителей получили ранения, среди них пятеро детей. Идентификация погибших продолжается. В Киеве, по словам главы МВД, значительно повреждены около 30 жилых домов. В Подольском районе ракетный удар разрушил часть подъезда - там погибли пять человек, более 30 пострадали. В Дарницком районе ракета ударила во двор между домами - там погибли шесть жителей, среди 28 спасенных были двое 4-летних детей.
Сложной остается ситуация и в Киевской области: там, по данным Клименко, погибли три человека. В Вишневом из-за угрозы повторной детонации началась эвакуация жителей с опасной территории. Более 500 человек уже временно эвакуированы до завершения работ по ликвидации последствий. Спасатели обследуют поврежденные частные дома, чтобы не пропустить ни одного пострадавшего; из-за опасности для самих спасателей к работам привлекли роботизированную технику и авиацию.
В Дарницком районе обломки попали в 25-этажный дом - людей спасали с верхних этажей. В Подольском районе после попадания обломков в 21-этажный дом произошло частичное разрушение между 3-м и 4-м этажами, спасатели выводили людей и снимали с верхних этажей женщин и детей. Там же горели автомобили и была разрушена нежилая постройка.
Отдельная трагедия этой атаки - гибель целой семьи. Украинские СМИ сообщают, что в Подольском районе под завалами разрушенного дома нашли тела матери, отца и их сына.
Когда Москва в очередной раз пытается говорить о «военных целях», достаточно посмотреть на эти фотографии. Россия этой ночью ударила не по пустоте. Она ударила по домам, по семьям, по детям, по животным, по обычной городской жизни. И Киев и область снова заплатили за это человеческими жизнями.