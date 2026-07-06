Названа причина, по которой жители Латвии иногда получают непомерно большие счета за воду
Большинство домохозяйств Латвии по-прежнему ежемесячно вручную снимают и передают показания счетчиков воды, отопления и других коммунальных услуг. Данные опроса, проведенного Tele2 совместно с Norstat, показали, что так делают 66% жителей Латвии.
Молодежь забывает
Среди жителей Латвии, которые передают показания счетчиков воды вручную, 16% признались, что часто просто забывают это сделать. Опрос выявил заметные различия между поколениями. В возрастной группе от 18 до 29 лет о передаче показаний часто забывают 31% респондентов. В то же время люди в возрасте от 60 до 74 лет гораздо дисциплинированнее: среди них забывают передать показания лишь 5% опрошенных.
Кроме того, каждый десятый житель, передающий показания вручную, признает, что иногда допускает ошибки при вводе данных счетчика.
Каждый восьмой получил неожиданно большой счет
Ручная передача показаний счетчиков напрямую влияет и на личные финансы жителей. Согласно результатам опроса, 12% респондентов, то есть примерно каждый восьмой, кто передает показания вручную, хотя бы раз получал неожиданно большой счет.
Закономерно, что с такими неприятными сюрпризами чаще всего сталкиваются именно молодые люди, которые также чаще других признаются, что забывают своевременно передавать показания.
"Такая «ручная работа» означает не только потерю времени, но и создает практические проблемы: люди забывают вовремя передать показания, допускают ошибки и нередко сталкиваются с неожиданно большими счетами за коммунальные услуги", - указывают эксперты.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жители Латвии начали пользоваться "умными" счетчиками воды. В некоторых домах все механические счетчики воды заменены на интеллектуальные счетчики с дистанционным считыванием данных, и первые результаты показывают, что переменами довольны как жители, так и управляющая компания.