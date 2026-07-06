Названа причина, по которой жители Латвии иногда получают непомерно большие счета за воду

Среди жителей Латвии, которые передают показания счетчиков воды вручную, 16% признались, что часто просто забывают это сделать. Опрос выявил заметные различия между поколениями. В возрастной группе от 18 до 29 лет о передаче показаний часто забывают 31% респондентов. В то же время люди в возрасте от 60 до 74 лет гораздо дисциплинированнее: среди них забывают передать показания лишь 5% опрошенных.