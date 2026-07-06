"Противоречит нашим ценностям": Турция не пустила в свои порты лайнер с ЛГБТ-круизом
Турция отказалась принимать круизный лайнер с двумя тысячами ЛГБТ-пассажиров, заявив, что образ жизни его гостей не соответствует моральным ценностям страны. Маршрут судна пришлось срочно менять.
Турецкие власти запретили заход в порты Кушадасы и Стамбула круизному лайнеру Scarlet Lady, на борту которого находились около 2000 представителей ЛГБТ-сообщества, а также известная американская актриса и звезда Бродвея Патти Люпон, сообщает The Guardian.
Судно компании Virgin Voyages отправилось из Афин 5 июля в десятидневный тематический круиз, организованный американской компанией Atlantis Events, которая более трех десятилетий проводит путешествия для представителей ЛГБТ-сообщества.
Первой остановкой лайнера должен был стать турецкий курорт Кушадасы 7 июля, после чего судно планировало отправиться в Стамбул. Однако администрация провинции Айдын объявила, что не позволит кораблю пришвартоваться. В официальном заявлении местных властей говорится, что судно было зафрахтовано группой, «известной поведением, не соответствующим устоям нашего общества и нашим моральным ценностям». Чиновники заявили, что заход лайнера вызвал «серьезную обеспокоенность общественности», поэтому его прибытие было отменено.
«Нет абсолютно никакой возможности, чтобы эта группа посетила нашу провинцию для проведения мероприятия подобного характера», — заявили в администрации губернатора.
После запрета организаторы были вынуждены изменить маршрут. Вместо турецких портов лайнер посетит Каир и остров Крит.
Президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл заявил, что за 36 лет существования компании подобная ситуация произошла впервые. «Честно говоря, это шокирует. Нам впервые прямо сказали, что мы не можем пришвартоваться из-за того, кто мы такие», — отметил он. По словам Кэмпбелла, компания пыталась добиться пересмотра решения, в том числе при содействии посольства США в Турции, однако турецкие власти остались непреклонны. Он подчеркнул, что круиз не является политической акцией. «Когда мы заходим в порт, корабль выглядит как любой другой. Это не гей-парад, не марш и не политическая демонстрация. Этот круиз рекламировался еще год назад, в нем нет ничего нового».
Как сообщает USA Today, за последние 25 лет суда Atlantis Events заходили в Стамбул и Кушадасы 13 раз, и прежде подобных ограничений не возникало.
Незадолго до запрета провластные турецкие СМИ и консервативные блогеры развернули в социальных сетях кампанию с требованием не допустить лайнер в турецкие порты. Они также призывали закрыть один из баров в стамбульском районе Бейоглу, где, как утверждалось, должно было пройти одно из мероприятий круиза. Позднее заведение действительно было закрыто — власти объяснили это нарушением действующих правил. Хотя гомосексуальность в Турции не является уголовным преступлением, представители ЛГБТ регулярно сталкиваются с дискриминацией.