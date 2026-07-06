"Противоречит нашим ценностям": Турция не пустила в свои порты лайнер с ЛГБТ-круизом

Президент и генеральный директор Atlantis Events Рич Кэмпбелл заявил, что за 36 лет существования компании подобная ситуация произошла впервые. «Честно говоря, это шокирует. Нам впервые прямо сказали, что мы не можем пришвартоваться из-за того, кто мы такие», — отметил он. По словам Кэмпбелла, компания пыталась добиться пересмотра решения, в том числе при содействии посольства США в Турции, однако турецкие власти остались непреклонны. Он подчеркнул, что круиз не является политической акцией. «Когда мы заходим в порт, корабль выглядит как любой другой. Это не гей-парад, не марш и не политическая демонстрация. Этот круиз рекламировался еще год назад, в нем нет ничего нового».