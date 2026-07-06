Конфеты и беруши для соседей: объявление в подъезде вызвало у латвийцев смешанные чувства

В записке семья сообщила, что у них недавно родился ребенок, поэтому в ближайшее время соседи могут чаще слышать детский плач. Авторы заранее извинились за возможные неудобства и с юмором пояснили, что «новый жилец» пока только знакомится с правилами дома и еще не всегда соблюдает часы тишины.