Конфеты и беруши для соседей: объявление в подъезде вызвало у латвийцев смешанные чувства
В социальных сетях все чаще появляются истории о том, как соседи решают бытовые вопросы не с помощью жалоб и конфликтов, а благодаря чувству юмора и взаимному уважению. На этот раз внимание пользователей привлекла публикация в Threads, где поделились фотографией необычного объявления, оставленного в подъезде молодыми родителями.
В записке семья сообщила, что у них недавно родился ребенок, поэтому в ближайшее время соседи могут чаще слышать детский плач. Авторы заранее извинились за возможные неудобства и с юмором пояснили, что «новый жилец» пока только знакомится с правилами дома и еще не всегда соблюдает часы тишины.
Чтобы смягчить возможный дискомфорт, к объявлению они прикрепили небольшие подарки для соседей — конфеты с пожеланием сладких снов и хорошего настроения, а также беруши на случай, если маленький «будильник» все же нарушит ночной покой.
Необычная инициатива быстро разлетелась по соцсетям и вызвала оживленное обсуждение. Многие пользователи признались, что подобный жест показался им очень теплым и человечным. «Как здорово, что люди все еще способны просто написать друг другу что-то доброе», — отметил один из комментаторов, добавив, что именно такие мелочи помогают создавать ощущение добрососедства.
Однако нашлись и те, кто увидел в этой истории совсем другой смысл. По мнению критиков, даже такая безобидная записка свидетельствует о том, что люди все реже общаются лично и предпочитают оставлять сообщения вместо обычного разговора.
В результате дискуссия разделилась на два лагеря. Одни считают подобные инициативы искренними, милыми и вдохновляющими, другие воспринимают их как отражение растущей отчужденности между соседями.