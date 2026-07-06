"Это единственное решение": США не забыли о желании получить Гренландию
Переход Гренландии под контроль США остается, по мнению Вашингтона, лучшим способом обеспечить долгосрочную безопасность региона и удовлетворить оборонные потребности НАТО. Об этом в воскресенье заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Выступая перед журналистами накануне саммита НАТО, который пройдет во вторник и среду в Турции, чиновник отметил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает такой вариант как наиболее эффективный. «Мы по-прежнему считаем, что это лучший способ удовлетворить оборонные потребности НАТО, связанные с Гренландией».
При этом он подчеркнул, что американская администрация изучает и другие возможные сценарии, однако не стал уточнять, какие именно варианты находятся на рассмотрении.
По словам представителя Белого дома, особую обеспокоенность Вашингтона вызывает возросшая активность военно-морских сил в районе Гренландии. Он также заявил, что президент США Дональд Трамп стремится найти решение, которое будет действовать и после окончания его президентского срока.
«На данный момент единственное решение, которое мы нашли, — это переход Гренландии под управление США».
В январе Дональд Трамп отказался от своих прежних неоднократных заявлений о возможности получения Гренландии, включая вариант применения военной силы. Это произошло после того, как Дания и другие союзники по НАТО решительно выступили против подобных планов.