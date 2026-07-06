"Это единственное решение": США не забыли о желании получить Гренландию

Выступая перед журналистами накануне саммита НАТО, который пройдет во вторник и среду в Турции, чиновник отметил, что Вашингтон по-прежнему рассматривает такой вариант как наиболее эффективный. «Мы по-прежнему считаем, что это лучший способ удовлетворить оборонные потребности НАТО, связанные с Гренландией».