Гостиничный бум в Риге: какие мировые бренды откроются в столице свои отели

В то же время здания других гостиниц выставлены на продажу, на некоторых объектах уже сменился оператор, и на рынке появились новые бренды. Так, Mogotel Hotel Group недавно начал сотрудничество с одним из мировых лидеров этого бизнеса - Marriott International. Планируется, что в рамках этого сотрудничества будут открыты два отеля, в том числе на латвийском рынке появится бренд StudioRes by Marriott - отель для длительного проживания, и Four Points Flex by Sheraton, в который будет переименован один из уже имеющихся отелей группы.