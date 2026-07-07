Гостиничный бум в Риге: какие мировые бренды откроют в столице свои отели
Рынок гостиниц Риги продолжает меняться. В городе открываются новые апарт-отели и объекты для длительного проживания, международные сети расширяют присутствие, а часть действующих гостиниц меняет владельцев или выставляется на продажу.
Как и во многих европейских городах, приезжающие в Ригу туристы и гости города нередко предпочитают останавливаться в квартирах, предназначенных для краткосрочной аренды. Чтобы конкурировать с этим сегментом, гостиничная индустрия противопоставляет этому как традиционные услуги и дополнительные бонусы, так и разнообразие предложений, в том числе новые форматы.
Так, например, в начале этого года в Старой Риге открылся новый апарт-отель Carillon Aparthotel, который особенно подходит для тех, кто планирует оставаться в городе более длительное время. Еще один представитель сектора гостиниц Mogotel Hotel Group также планирует открыть отель для длительного проживания (long stay) на улице 13 января.
В то же время здания других гостиниц выставлены на продажу, на некоторых объектах уже сменился оператор, и на рынке появились новые бренды. Так, Mogotel Hotel Group недавно начал сотрудничество с одним из мировых лидеров этого бизнеса - Marriott International. Планируется, что в рамках этого сотрудничества будут открыты два отеля, в том числе на латвийском рынке появится бренд StudioRes by Marriott - отель для длительного проживания, и Four Points Flex by Sheraton, в который будет переименован один из уже имеющихся отелей группы.
В конце прошлого года Delfi Bizness сообщал, что предприятие группы Amber Beverage Group - SPI RE Holding Sàrl - заключило договор об аренде на 30 лет комплекса Zunda Towers с европейской туристической и гостиничной группой Grupo Hotusa. Она обеспечит профессиональное управление и услуги аренды апартаментов в одной из башен комплекса, а на 19-30-х этажах разместится пятизвездочный отель, который войдет в сеть отелей Eurostars. В Латвии этот бренд уже представлен отелем Eurostars Metropole в центре Риги. Стоит отметить, что историческое здание отеля в настоящее время выставлено на продажу, свидетельствует объявление на сайте компании Latvia Sotheby’s International Realty.