"Если работаем меньше, то и живем хуже": эксперт уверен, что длинные праздники тормозят экономику Латвии
Руководитель Рабочей группы по сокращению бюрократии Янис Эндзиньш считает, что большое количество праздничных выходных в Латвии оказывает на экономику противоречивое влияние.
В эфире программы «Preses klubs» на TV24 он отметил, что одни отрасли действительно выигрывают, однако для промышленности, экспорта и бизнеса в целом длительные праздники означают ощутимые потери. По словам эксперта, длинные выходные приносят дополнительный доход туристической сфере и части торговли.
«Длинные выходные, безусловно, дают импульс туристической отрасли: люди больше путешествуют, куда-то ездят. Часть торговцев тоже наверняка зарабатывает больше, потому что люди чаще ходят в магазины и совершают покупки».
Однако для отраслей, которые формируют основу экономики, ситуация складывается совершенно иначе. «Те отрасли, которые должны тянуть экономику вперед, — экспортирующие предприятия, производственные компании, — оказываются в ситуации, когда никто не работает, потому что все отдыхают». Янис Эндзиньш также обратил внимание и на проблему международных обязательств латвийских компаний. По его словам, зарубежные партнеры продолжают работать по обычному графику, независимо от латвийских праздников. «Если предприятие заключило договоры и должно обеспечить поставки товаров или оказание услуг, то в других странах уже следующий рабочий день, а у нас — праздник». Из-за этого предприятия вынуждены обеспечивать непрерывную работу сотрудников, что существенно увеличивает расходы. «Товар или услуга должны быть предоставлены. А для бизнеса это означает необходимость оплачивать сверхурочную работу по двойному тарифу. В итоге все обходится в два раза дороже».
Эксперт также скептически относится к идее дальнейшего сокращения рабочего времени. По его мнению, подобные инициативы могли бы обсуждаться лишь при значительно более высокой производительности труда и уровне благосостояния.
«Меня удивляет, что время от времени появляются дискуссии о необходимости сокращать количество рабочих часов. Если бы мы входили в первую пятерку стран Европы по уровню благосостояния и производительности, тогда такой разговор был бы оправдан».
Сегодня же, считает Эндзиньш, подобные предложения не соответствуют экономическим реалиям. «Но это не так. Если мы работаем меньше, то и живем хуже».
Во время обсуждения ведущая программы заметила, что многие решения и проекты в Латвии откладываются «до Янова дня» или «после Янова дня», из-за чего развитие страны фактически замедляется. Эндзиньш согласился, что его мнение может оказаться непопулярным, однако подчеркнул: национальные традиции необходимо сохранять, но вопрос количества официальных выходных заслуживает отдельной дискуссии.
«Лиго обязательно нужно праздновать — тут без вариантов. Конечно, зимние праздники и другие традиции важны. Но вопрос в том, обязательно ли каждый раз делать эти дни официальными выходными». По мнению эксперта, именно большое количество праздничных дней, когда не работает практически вся страна, отрицательно сказывается на экономике.
«У нас очень много праздничных дней, которые являются выходными для всех. Это просто подрывает экономику. Мы работаем меньше, а значит, и живем хуже».