"Если работаем меньше, то и живем хуже": эксперт уверен, что длинные праздники тормозят экономику Латвии

Однако для отраслей, которые формируют основу экономики, ситуация складывается совершенно иначе. «Те отрасли, которые должны тянуть экономику вперед, — экспортирующие предприятия, производственные компании, — оказываются в ситуации, когда никто не работает, потому что все отдыхают». Янис Эндзиньш также обратил внимание и на проблему международных обязательств латвийских компаний. По его словам, зарубежные партнеры продолжают работать по обычному графику, независимо от латвийских праздников. «Если предприятие заключило договоры и должно обеспечить поставки товаров или оказание услуг, то в других странах уже следующий рабочий день, а у нас — праздник». Из-за этого предприятия вынуждены обеспечивать непрерывную работу сотрудников, что существенно увеличивает расходы. «Товар или услуга должны быть предоставлены. А для бизнеса это означает необходимость оплачивать сверхурочную работу по двойному тарифу. В итоге все обходится в два раза дороже».