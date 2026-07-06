В Ирландии осудили торговцев людьми за эксплуатацию семи граждан Латвии
В Ирландии двое человек приговорены к длительным срокам лишения свободы за трудовую эксплуатацию граждан Латвии.
Расследование латвийской полиции началось в июле 2023 года после получения информации от ирландских правоохранительных органов. Они сообщили, что расследуемое в Ирландии уголовное дело о торговле людьми может быть связано с вербовкой потенциальных жертв в Латвии организованной преступной группой.
Для обеспечения эффективного трансграничного расследования при поддержке Eurojust и Europol была создана совместная следственная группа. В рамках расследования, проведенного как в Ирландии, так и в Латвии, в октябре 2023 года в Ирландии были задержаны двое подозреваемых, а в Латвии — еще четыре человека по подозрению в участии в организованной преступной группе.
Следствие установило, что преступники вербовали в Латвии малообеспеченных людей, в том числе страдавших зависимостями, обещая им высокую зарплату и достойные условия проживания. Однако расследование ирландской полиции показало, что на самом деле люди содержались в условиях, близких к рабству, подвергаясь физическим и психологическим страданиям.
Потерпевшим не обеспечивали даже базовые потребности — полноценное питание и нормальные условия проживания. Они полностью находились под контролем преступников, подвергались запугиванию и из-за языкового барьера не могли обратиться за помощью.
По оценкам следствия, участники организованной преступной группы получили не менее 750 тысяч евро прибыли за счет принудительного труда своих жертв.
Ирландский суд признал двух человек виновными в торговле людьми с целью трудовой эксплуатации семи граждан Латвии — шести мужчин и одной женщины, завербованных в Латвии в период с 2020 по 2023 год. Кроме того, они признаны виновными в отмывании преступных доходов и подделке документов. Суд приговорил осужденных к 11 и 13 годам лишения свободы.
В Латвии расследование уголовного дела о вербовке граждан страны по статье о торговле людьми продолжается. Речь идет о случаях, когда преступление создавало угрозу жизни потерпевших, повлекло тяжкие последствия, было совершено с особой жестокостью или организованной преступной группой. За такое преступление латвийское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором сроком до трех лет либо без него.