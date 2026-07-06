В Ирландии осудили торговцев людьми за эксплуатацию семи граждан Латвии

В Латвии расследование уголовного дела о вербовке граждан страны по статье о торговле людьми продолжается. Речь идет о случаях, когда преступление создавало угрозу жизни потерпевших, повлекло тяжкие последствия, было совершено с особой жестокостью или организованной преступной группой. За такое преступление латвийское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором сроком до трех лет либо без него.