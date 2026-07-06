Новый НДС на еду в Латвии: что важно знать у полок с хлебом, молоком, яйцами и курицей

«Снижение НДС на базовые продукты питания было сделано с одной целью - чтобы жители Латвии могли покупать необходимые в повседневной жизни продукты по более доступным ценам. Это не поддержка прибыли торговцев, а поддержка бюджета домохозяйств. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы снижение налога добросовестно отражалось в конечных ценах и выгоду получали покупатели. Наша цель - добиться, чтобы каждый цент сниженного НДС дошел до жителей Латвии», - подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.