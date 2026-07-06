Новый НДС на еду в Латвии: что важно знать у полок с хлебом, молоком, яйцами и курицей
С 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года для отдельных групп базовых продуктов питания - хлеба, молока, свежего охлажденного мяса птицы и куриных яиц в скорлупе - применяется сниженная ставка НДС 12% вместо прежних 21%. Цель снижения - добиться того, чтобы выгода от уменьшения налога дошла до покупателя в виде более низкой конечной цены.
Ставка НДС снижается на 9 процентных пунктов, однако цена в магазине уже включает НДС, поэтому расчет снижения нужно делать от цены без НДС. При полном переносе снижения на конечную цену новая цена составляет примерно 92,56% от прежней, то есть снижение составляет около 7,44%.
Чтобы каждый покупатель мог легко проверить цену товара со сниженной ставкой НДС, Центр защиты прав потребителей (PTAC) создал калькулятор сравнения цен. В него можно ввести цену с НДС 12% и посмотреть, какой она была бы, если бы НДС оставался на прежнем уровне 21%.
Сниженная ставка НДС распространяется на отдельные базовые продукты питания, в том числе свежее и охлажденное мясо птицы и субпродукты, хлеб, молоко и молочные продукты, а также яйца. При этом она не распространяется на переработанные продукты, например маринованный куриный шашлык, сосиски, колбасы или другие существенно обработанные мясные изделия - для них применяется общая ставка НДС.
«Снижение НДС на базовые продукты питания было сделано с одной целью - чтобы жители Латвии могли покупать необходимые в повседневной жизни продукты по более доступным ценам. Это не поддержка прибыли торговцев, а поддержка бюджета домохозяйств. Поэтому мы будем внимательно следить за тем, чтобы снижение налога добросовестно отражалось в конечных ценах и выгоду получали покупатели. Наша цель - добиться, чтобы каждый цент сниженного НДС дошел до жителей Латвии», - подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.
При этом применение сниженной ставки НДС к отдельным видам сырья автоматически не означает немедленного снижения цен на готовые продукты. В производстве используются сырьевые материалы, закупленные в разное время, а на конечную цену также влияют расходы на рабочую силу, энергию, логистику, упаковку и другие затраты.
Нужно учитывать и то, что НДС - это налог на потребление, который платит конечный потребитель. В сделках между плательщиками НДС, например если производитель продуктов питания покупает куриное мясо для производства сосисок, НДС обычно не является окончательной затратой для предприятия, поскольку он вычитается как предналог. Поэтому сниженная ставка НДС на сырье автоматически не означает более низкую ставку НДС на переработанный продукт.
Предприниматели и торговцы, которые хотят подтвердить свою добросовестность и получить знак узнаваемости «Godīgs PVN samazinātājs» («Честный снижатель НДС»), приглашаются заполнить анкету-заявку. Заполняя это подтверждение, предприятие заявляет, что будет добросовестно снижать НДС, обеспечивая справедливый перенос снижения налоговой ставки на конечные цены для потребителей. За это предприятие получает подтверждение и право использовать визуальный знак инициативы в своих торговых точках.
Одновременно потребителей призывают учитывать, что знаки узнаваемости для сравнения цен - наклейки «Godprātīgs PVN ieviesējs» в магазинах - являются добровольным обязательством торговцев, а не обязанностью, установленной нормативными актами.
Наклейка - это добровольная маркировка, а не требование закона. Торговцы сами решают, участвовать ли в инициативе узнаваемости и размещать ли наклейки, чтобы информировать покупателей о своем обязательстве перенести выгоду от сниженной ставки НДС в реальные цены.
Министерство собрало самые часто задаваемые вопросы и подготовило ответы на них, чтобы помочь и покупателям, и предпринимателям лучше понять изменения и новый порядок. С подготовленным материалом можно ознакомиться здесь.
Если у вас возникнут дополнительные вопросы о применении ставки НДС или инициативе «Godīgs PVN samazinātājs», их просят присылать на электронную почту: mazaksPVN@em.gov.lv.
Чтобы вся информация была доступна жителям в одном месте, PTAC создал на своем сайте специальный раздел о сниженной 12-процентной ставке НДС на базовые продукты питания. Там объясняется, на какие группы продуктов распространяется сниженная ставка НДС, какие есть исключения, как снижение НДС может повлиять на конечную цену, на что покупателям стоит обращать внимание в магазине, а также куда обращаться в случае вопросов или жалоб.