Затопленные рельсы остановили трамваи в обоих направлениях на Саркандаугаве (иллюстративное фото).
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Сегодня 09:49
Ливень затопил пути: в Риге нарушено движение 5-го и 8-го трамваев
Из-за сильного дождя в Риге, на Саркандаугаве, нарушено движение 5-го и 8-го трамваев, подтвердили агентству LETA на предприятии Rīgas satiksme.
Движение трамваев затруднено, поскольку из-за дождя затоплены трамвайные пути на перекрестке улиц Тилта и Дунтес. Движение трамваев нарушено в обоих направлениях.