Ливень затопил пути: в Риге нарушено движение 5-го и 8-го трамваев
Фото: Otkrito.lv
Затопленные рельсы остановили трамваи в обоих направлениях на Саркандаугаве (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия

Ливень затопил пути: в Риге нарушено движение 5-го и 8-го трамваев

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Из-за сильного дождя в Риге, на Саркандаугаве, нарушено движение 5-го и 8-го трамваев, подтвердили агентству LETA на предприятии Rīgas satiksme.

Движение трамваев затруднено, поскольку из-за дождя затоплены трамвайные пути на перекрестке улиц Тилта и Дунтес. Движение трамваев нарушено в обоих направлениях.

Темы

СаркандаугаваRīgas satiksmeДунтес

Другие сейчас читают