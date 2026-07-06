В Риге изменили движение автобусов: что с 6 июля меняется для жителей Дарзини

Это означает, что пассажирам больше не придется так тщательно подстраивать свою повседневную жизнь под расписание. Во многих случаях на остановку можно будет выходить даже на 30 минут позже, чем раньше, и при этом приезжать к месту назначения максимально близко к нужному времени.