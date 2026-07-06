В Риге изменили движение автобусов: что с 6 июля меняется для жителей Дарзини
С 6 июля в районе Дарзини вводится новая организация движения общественного транспорта. В результате маршрут 18-го автобуса становится подвозящим маршрутом до мобильного пункта «Кенгарагс» и будет курсировать каждый день каждые 12-15 минут вместо прежних 35-45 минут в рабочие дни и 60 минут по выходным.
В мобильном пункте «Кенгарагс» пассажиры смогут пересесть на трамваи и троллейбусы, которые в рабочие дни в направлении центра ходят каждые 2-5 минут. Также там можно будет пересесть на автобусные маршруты, следующие в направлении Пурвциемса, Межциемса, Юглы и Саркандаугавы.
С сентября отдельные рейсы 18-го автобуса продлят до улиц Прушу и Латгалес, чтобы школьникам было удобнее добираться до учебных заведений в районе Кенгарагса и возвращаться домой.
После изменений 18-й автобус становится подвозящим маршрутом, который соединяет район Дарзини с мобильным пунктом «Кенгарагс». В самом районе Дарзини маршрут будет курсировать по круговому принципу - по часовой стрелке. Это позволит обеспечить равномерные интервалы движения по всему району и сохранить доступность общественного транспорта на прежнем уровне.
Это означает, что пассажирам больше не придется так тщательно подстраивать свою повседневную жизнь под расписание. Во многих случаях на остановку можно будет выходить даже на 30 минут позже, чем раньше, и при этом приезжать к месту назначения максимально близко к нужному времени.
В мобильном пункте «Кенгарагс» в одном месте будут доступны 7-й и 14-й трамвайные маршруты, 15-й троллейбус, а также 31-й, 45-й и 49-й автобусные маршруты. Пересадка между подвозящим маршрутом и другими маршрутами общественного транспорта будет организована на одной платформе, поэтому пассажирам не придется дополнительно идти пешком.
С изменениями нынешний 15-й автобусный маршрут переименовывается в 45-й автобусный маршрут и далее будет курсировать по маршруту «Югла - Кенгарагс», в Пурвциемсе проходя по улице Стирну. Интервалы движения на маршруте сохранятся примерно такими же, как и раньше. Такое решение принято для того, чтобы в мобильном пункте «Кенгарагс» не возникало путаницы с 15-м троллейбусом.
Изменения предусмотрены и на 31-м автобусном маршруте. С 6 июля автобусы будут курсировать по маршруту «Югла - Кенгарагс», в Пурвциемсе также проходя по улице Стирну. Интервалы движения останутся примерно такими же, как и раньше. Благодаря этому общественный транспорт станет доступнее в более густонаселенной части района, где находятся учебные заведения, магазины и другие важные повседневные объекты.
Чтобы и после введения изменений обеспечить удобное сообщение в направлении центра, по выходным будет дополнено расписание 15-го троллейбуса в ранние утренние часы.
Кроме улучшения доступности общественного транспорта, в районе Дарзини должно снизиться шумовое и воздушное загрязнение, поскольку на 18-м автобусном маршруте будут курсировать только электробусы. Для их работы в мобильном пункте «Кенгарагс» построена станция быстрой зарядки.