"Латвия нас провоцирует!" - в России вновь говорят о возможном ударе
Россия назвала планы Латвии построить завод дронов у границы с Россией провокацией. Об этом в интервью российскому государственному информационному агентству "РИА Новости" заявил заместитель министра иностранных дел России Сергея Лаврова Михаил Галузин.
«Провокационные планы Латвии по строительству на границе с Россией совместно с Украиной завода по производству БПЛА вполне вписываются в проводимую прибалтийскими республиками последовательно враждебную линию в отношении нашей страны», — заявил Галузин.
По его словам, Россия якобы никогда не создавала никаких угроз своим соседям, а политики стран Балтии, по его мнению, лишь преследуют корыстные цели, стремясь освоить средства, выделяемые на военные расходы в рамках курса Европейского союза на милитаризацию, а также повысить собственную геополитическую значимость.
Одновременно Галузин вновь выступил с угрозами в адрес стран Балтии, заявив, что Москва якобы располагает достоверными данными об их непосредственной помощи украинской армии при нанесении ударов по территории России.
«Напомним, что у нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», — заявил Галузин. Таким образом он прокомментировал регулярные атаки на объекты нефтяной отрасли в Санкт-Петербурге, а также в Ленинградской области.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Колесник, регулярно выступающий с воинственными заявлениями о возможных ударах по Европе, заявил изданию gazeta.ru, что Россия будет иметь полное право открыть огонь по такому предприятию.
«Его еще только предстоит начать строить. Естественно, этот завод вполне подходит под законные цели войск Российской Федерации, поскольку будет производить оружие, применяемое против Вооруженных сил России», — заявил Колесник. Он также утверждает, что громкие заявления стран Балтии якобы направлены на то, чтобы отвлечь часть российских сил от боевых действий в Украине и заставить Москву усилить внимание к балтийскому направлению и Калининградской области. По версии российского депутата, в отношении Калининграда продолжаются «провокации», о которых регулярно заявляют российские власти.
Поводом для провокационного заявления российского парламентария стали слова премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, который во время выездного заседания правительства в Латгалии сообщил, что Рига намерена максимально быстро реализовать проект совместного с Украиной завода по производству беспилотников и разместить его в приграничном регионе.