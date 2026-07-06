ФОТО: "Люди просто спали" - в Киеве после российской атаки обрушились жилые дома

Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько часов до этого предупреждал о еще одной масштабной российской атаке на город. Удар в понедельник произошел через несколько дней после того, как на прошлой неделе в результате российской атаки на Киев погибли как минимум 31 человек.