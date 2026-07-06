ФОТО: "Люди просто спали" - в Киеве после российской атаки обрушились жилые дома
Россия ночью нанесла по Киеву массированный удар ракетами и дронами. По данным украинских властей, погибли как минимум десять человек, десятки ранены, среди пострадавших есть дети. В городе повреждены и разрушены жилые дома, под завалами могут оставаться люди.
Как заявили в Офисе генпрокурора, в результате российского удара в ночь на 6 июля погибли десять человек, 46 получили ранения, среди них двое детей. Повреждены и разрушены как минимум 15 жилых домов.
В Подольском районе частично обрушился жилой дом, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. В Дарницком районе повреждены несколько многоэтажек, есть опасения, что под завалами могут находиться люди.
Ткаченко заявил, что в Дарницком районе города в результате атаки многоэтажные дома повреждены в трех разных местах.
«Это жилые дома. Места, где люди спали и жили своей обычной жизнью», - сказал он.
Одна из российских ракет попала в девятиэтажный жилой дом в Подольском районе города, здание частично разрушено. Как сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, погибли семь человек, 24 получили ранения.
Кличко также заявил, что по другому адресу, после попадания обломков в 21-этажный дом, произошло частичное обрушение между третьим и четвертым этажами.
В атаке, которая утром в понедельник еще продолжалась, использовались баллистические и крылатые ракеты, а также дроны.
Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько часов до этого предупреждал о еще одной масштабной российской атаке на город. Удар в понедельник произошел через несколько дней после того, как на прошлой неделе в результате российской атаки на Киев погибли как минимум 31 человек.
В воскресенье вечером Зеленский вновь призвал западных партнеров усилить украинскую противовоздушную оборону, в частности поставками дополнительных ракет Patriot.