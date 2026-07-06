Директор гимназии уверена, что в Латвии школьникам завышают оценки ради красивой статистики
Директор Рижской Государственной Агенскалнской гимназии Ивета Ратиника считает, что за последние годы в латвийской системе образования существенно снизились требования к ученикам. По ее мнению, это произошло в стремлении показать успешность образовательных реформ, а не реальный уровень знаний школьников.
Ивета Ратиника в эфире TV24 напомнила, что, когда в 2008 году начала работать в гимназии обычным учителем, для получения положительной оценки ученику необходимо было правильно выполнить не менее половины работы. «В 2008 году, когда я начала работать в своей гимназии обычным учителем, положительная оценка начиналась с 50% выполненной работы. Сейчас в Латвии порог успешной сдачи снизился до 31%».
На вопрос ведущего, кто снизил этот порог, директор ответила коротко: «Система». По ее словам, ответственность за происходящее лежит не на одном человеке, а на всей образовательной системе.
«Мы все допустили, что ради того, чтобы ученики сдавали проверочные работы и чтобы можно было имитировать успешное внедрение реформ, стали настолько снисходительными и настолько инклюзивными — в плохом смысле этого слова, — что теперь положительной считается работа, выполненная всего на 31%».
При этом министр образования и науки Латвии Илзе Индриксоне придерживается иного взгляда. По ее мнению, сегодня система образования чрезмерно бюрократизирована, а значение экзаменов переоценено.
Министр считает, что педагогам необходимо доверять значительно больше, поскольку именно они лучше всего знают своих учеников и способны объективно оценивать их работу. «Я считаю, что экзаменов слишком много. Гораздо важнее оценка самого процесса обучения. Нужно доверять педагогам и выбранным ими методам работы, потому что лучше всего ситуацию знают руководство школы и учителя. Государство должно быть поддержкой, а не контролером».
Индриксоне также согласилась, что существующая система не всегда позволяет оценить такие важные качества, как отношение ученика к учебе, приложенные усилия и личный прогресс, а это снижает мотивацию школьников.