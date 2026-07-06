Директор гимназии уверена, что в Латвии школьникам завышают оценки ради красивой статистики

Министр считает, что педагогам необходимо доверять значительно больше, поскольку именно они лучше всего знают своих учеников и способны объективно оценивать их работу. «Я считаю, что экзаменов слишком много. Гораздо важнее оценка самого процесса обучения. Нужно доверять педагогам и выбранным ими методам работы, потому что лучше всего ситуацию знают руководство школы и учителя. Государство должно быть поддержкой, а не контролером».