Украли не только бронзу, но и память: как в Латвии орудуют кладбищенские воры

Утром 11 сентября прошлого года полиция получила сообщение о том, что на территории кладбища была подожжена хозяйственная постройка, где хранились инструменты, а также повреждены захоронения. Уже 15 сентября был задержан молодой человек 2005 года рождения, а на следующий день — еще двое подозреваемых 2004 и 2005 годов рождения. По данным полиции, во время совершения преступления все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 185 Уголовного закона — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Кроме того, расследование ведется и по части второй статьи 228 Уголовного закона — осквернение могилы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.