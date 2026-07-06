Украли не только бронзу, но и память: как в Латвии орудуют кладбищенские воры
Фото: Ieva Leiniša/LETA
В последнее время значительно увеличилось количество уголовных дел, возбужденных по фактам кражи и вандализма на латвийских кладбищах.
В Латвии

Украли не только бронзу, но и память: как в Латвии орудуют кладбищенские воры

Элмар Барканс

Jauns.lv

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Воры все чаще выбирают своей целью не квартиры и автомобили, а кладбища. Они уносят бронзовые барельефы, кресты, вазы, цепи, скамейки и даже цветы с могил. За последние годы число подобных преступлений в Латвии выросло более чем в два раза, а родственники погибших говорят, что преступники крадут не только ценные вещи, но и память о близких.

За последние годы количество преступлений, связанных с осквернением могил и тел умерших, более чем удвоилось. Об этом свидетельствуют данные Государственной полиции Латвии.

В прошлом году по статье 228 Уголовного закона «Осквернение могилы и тела умершего» было возбуждено 107 уголовных дел. В 2024 году таких дел было 84, в 2023-м — 53, а в 2022 году — 47.

В последний раз число подобных преступлений превышало сотню восемь лет назад — в 2018 году, когда было зарегистрировано 129 дел. Большинство преступлений связано именно с кражами на кладбищах. В 2025 году было зарегистрировано 79 таких случаев, в 2024-м — 59, в 2023-м — 27, а в 2022 году — 22.

Чаще всего злоумышленники похищают металлические элементы — бронзовые вазы, подсвечники, кресты и цепи. Кроме того, крадут декоративные растения, саженцы, скамейки, фонари и другой кладбищенский инвентарь.

«Украли не просто бронзу — украли часть памяти»

В Латвии насчитывается более 1700 муниципальных кладбищ, а общее количество кладбищ, включая церковные и небольшие сельские, достигает примерно 4000. Из-за этого обеспечить полноценный контроль за всеми территориями крайне сложно. При этом далеко не все случаи краж, вандализма и хулиганства попадают в официальную статистику. В социальных сетях регулярно появляются сообщения с просьбами помочь найти кладбищенских воров.

Так, Нора Декере рассказала, что на церковном кладбище в Кокнесе с памятника был похищен изготовленный по индивидуальному заказу бронзовый барельеф и сняты бронзовые буквы с надписи.

«Украли не просто бронзовый предмет. Украли часть памяти, созданной для того, чтобы сохранить светлые воспоминания о близком человеке.

Барельеф был произведением искусства, выполненным известным скульптором по специальному заказу. Поэтому прошу откликнуться всех, кто видел это произведение, его фрагменты или заметил что-либо подозрительное, связанное с пунктами приема металлолома», — написала она.

Жительница Елгавы Илзе Малнача также рассказала, что ее матери позвонили смотрители кладбища в Екабпилсе и спросили, собирается ли семья менять надгробные плиты.

«Мы ответили: "Нет". Приехали на кладбище и увидели ужасную картину — украдены три надгробные плиты. Как можно воровать на кладбище? Какая подлость! Воры, вы будете наказаны!» — написала женщина.

Фото: Facebook
На городском кладбище Екабпилса были украдены надгробия.
На городском кладбище Екабпилса были украдены надгробия.

Отдельной статистики по кладбищам полиция не ведет

Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что статистика преступлений по месту их совершения не ведется. Поэтому отдельной информации о количестве краж и случаев вандализма именно на кладбищах нет. Журналисты опросили крупнейшие муниципалитеты страны. Их представители отметили, что также не ведут отдельную статистику подобных преступлений, однако в большинстве случаев считают ситуацию на кладбищах спокойной.

Начальник муниципальной полиции Резекне Виталий Подгайскис сообщил, что за последний год ничего чрезвычайного на городских кладбищах не произошло. У входов установлены камеры видеонаблюдения, однако в первую очередь они предназначены для борьбы с незаконным выбросом бытового мусора в кладбищенские контейнеры и компостные площадки.

О том, что проблема остается актуальной, свидетельствует и недавнее сообщение самоуправления Южнокурземского края. Муниципальная полиция начала административное производство и устанавливает личность мужчины, попавшего на камеры видеонаблюдения в связи с нарушением правил поведения на кладбище и неправильной сортировкой отходов.

В Даугавпилсе ситуацию называют стабильной

Специалист по связям с общественностью Даугавпилсского самоуправления Мария Никитина сообщила, что в этом году муниципальная полиция не зарегистрировала ни одного случая кражи или вандализма на городских кладбищах.

В то же время Государственная полиция сообщала о подобных происшествиях, по которым уголовные процессы были начаты на основании заявлений потерпевших. На данный момент известно о двух случаях краж полированных гранитных надгробных плит. Кроме того, в 2025 году был официально зарегистрирован один случай вандализма: группа подростков умышленно подожгла элементы захоронений — кресты и венки, а также небольшой хозяйственный сарай, принадлежащий самоуправлению.

Поскольку в этом году муниципальная полиция не фиксировала преступлений на кладбищах, информации о задержанных или привлеченных к ответственности лицах у самоуправления нет. Сведения об уголовных и административных производствах находятся в ведении правоохранительных органов.

В целом, по оценке самоуправления, ситуация с безопасностью на кладбищах Даугавпилса остается стабильной. Территории кладбищ регулярно обслуживаются, а жителей призывают незамедлительно сообщать ответственным службам обо всех подозрительных действиях, чтобы при необходимости можно было оперативно отреагировать.

Фото: LETA
Cитуация с безопасностью на кладбищах Даугавпилса остается стабильной.
Cитуация с безопасностью на кладбищах Даугавпилса остается стабильной.

В Огре шутят: «Постоянные жители кладбищ угрозы не представляют»

Муниципальная полиция Огрского края сообщила, что в 2026 году не зарегистрировала ни одного обращения или вызова, связанного с кражами или актами вандализма на кладбищах. При этом в полиции подчеркнули, что кражи и умышленное повреждение имущества являются уголовными преступлениями, расследованием которых занимается Государственная полиция. Поэтому точную статистику могут предоставить только правоохранительные органы. Муниципальная полиция также отметила, что не располагает данными о задержанных за преступления на кладбищах или о назначенных наказаниях.

«В регистрах муниципальной полиции на кладбищах царит полная тишина, что свидетельствует о спокойной обстановке. Если говорить о безопасности, то исторически кладбища являются самыми тихими и спокойными местами, где их постоянные жители уж точно не создают никаких угроз общественной безопасности и не нарушают общественный порядок», — с долей юмора отметили в полиции.

Вместе с тем жителей просят проявлять бдительность. Если при посещении могил родственников кто-либо заметит подозрительных людей, проявляющих повышенный интерес к чужим захоронениям, либо станет свидетелем акта вандализма, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию. «Давайте вместе сохранять покой — и для тех, кто здесь покоится, и для тех, кто приходит их помянуть», — призвали в муниципальной полиции.

Другие самоуправления также говорят о спокойной обстановке

Представитель самоуправления Алуксненского края Эвита Аплока сообщила, что в этом году жалоб на серьезные кражи или случаи вандализма на муниципальных кладбищах не поступало.

Глава ассоциации жителей Лимбажи Виктор Зуев также отметил, что ситуация на кладбищах Лимбажи оценивается как удовлетворительная, а случаев краж и вандализма не зафиксировано.

Директор Управления кладбищ Лиепаи Майрис Плуксна рассказал, что в настоящее время ситуация на городских кладбищах остается спокойной. В последнее время краж и актов вандализма не было. Однако ранее фиксировались случаи хищения декоративных растений, цветов, ваз и подсвечников. Несмотря на это, задержать виновных не удалось. По его словам, сегодня одной из главных проблем является выброс на территории кладбищ бытового и строительного мусора, а также старых автомобильных шин.

Представитель муниципальной полиции Риги Эрика Верзе пояснила, что расследование преступлений, включая кражи и умышленную порчу имущества, относится к компетенции Государственной полиции, поэтому муниципальная полиция такой статистикой не располагает. Аналогичную позицию озвучила и представитель муниципальной полиции Елгавы Паула Лиепа.

В Управлении коммунального хозяйства Вентспилса сообщили, что за последние годы на городских кладбищах не было зарегистрировано ни краж, ни случаев вандализма. Для обеспечения безопасности на территории установлены камеры видеонаблюдения, а также регулярно проводятся патрули муниципальной полиции.

По оценке самоуправления, постоянное наблюдение и взаимодействие с полицией позволяют поддерживать высокий уровень порядка и безопасности на кладбищах города.

В полицейских сводках такие преступления появляются редко

Несмотря на рост числа уголовных дел, в официальных сводках полиции сообщения о преступлениях на кладбищах появляются сравнительно нечасто. За последний год широкий общественный резонанс получили лишь несколько случаев.

Утром 11 сентября прошлого года полиция получила сообщение о том, что на территории кладбища была подожжена хозяйственная постройка, где хранились инструменты, а также повреждены захоронения. Уже 15 сентября был задержан молодой человек 2005 года рождения, а на следующий день — еще двое подозреваемых 2004 и 2005 годов рождения. По данным полиции, во время совершения преступления все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 185 Уголовного закона — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Кроме того, расследование ведется и по части второй статьи 228 Уголовного закона — осквернение могилы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Еще один громкий случай произошел в сентябре прошлого года на Новом Болдерайском кладбище в Риге. С одного из захоронений были похищены гранитные надгробные бордюры. 2 сентября около 17:30 полицейские остановили неподалеку от кладбища автомобиль предполагаемого злоумышленника и обнаружили в салоне украденные элементы. Был задержан гражданин Латвии 1986 года рождения, ранее уже судимый за кражи памятников, погребальных урн и других предметов с могил. В ходе расследования полиция установила, что подозреваемый может быть причастен и к другим аналогичным кражам в Риге и ее окрестностях. Похищенные надгробные элементы были возвращены владельцам.

Фото: из архива издательства Rīgas Vilņi
Расхитители могил и вандалы широко распространены по всей Латвии.
Расхитители могил и вандалы широко распространены по всей Латвии.

Кладбищенские кражи становятся прибыльным бизнесом

В средствах массовой информации сообщения о кражах и актах вандализма на кладбищах появляются значительно чаще.

Около месяца назад на Старом кладбище в Кекаве с одного из захоронений была похищена бронзовая скульптура стоимостью около 400 евро.

В Ассоциации похоронных организаций Латвии в эфире программы "Bez Tabu" отметили, что родственники все чаще украшают могилы бронзовыми и серебряными элементами, чем пользуются преступники. Председатель правления ассоциации Эдмунд Штрейхфельд рассказал, что известны даже случаи кражи целых надгробных памятников.

В мае Государственная полиция возбудила уголовное дело после осквернения нескольких семейных захоронений в Цесвайне. С памятников были похищены металлические элементы, а злоумышленникам удалось скрыться незамеченными.

Осенью прошлого года газета Staburags сообщила о серии преступлений на кладбищах Аугшкраукльского края. За короткое время на нескольких кладбищах были совершены как кражи, так и акты вандализма. По одной из версий, преступники похищали гранитные бордюры и плиты, чтобы затем перепродавать их новым покупателям. По этим фактам также было возбуждено уголовное дело.

В сентябре на Новом кладбище Айзкраукле с нескольких могил были украдены гранитные плиты.

За кражу с могилы можно получить до пяти лет тюрьмы

Статья 228 Уголовного закона Латвии «Осквернение могилы и тела умершего» предусматривает несколько видов наказания в зависимости от тяжести преступления:

  • за осквернение могилы, погребальной урны или тела умершего — лишение свободы сроком до одного года, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо денежный штраф;
  • если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору — лишение свободы на срок до трех лет либо альтернативные виды наказания;
  • если преступление связано с кражей памятника, погребальной урны или любых предметов, находящихся на могиле, в могиле либо возле урны, виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Суд также может назначить конфискацию имущества либо отказаться от нее.

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Bez tabuОгреЦесвайнеЛимбажиГита Гжибовска11 сентябряГосударственная полицияКокнесеРезекнеАйзкраукле Муниципальная полицияНовости регионов

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