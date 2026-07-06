Украли не только бронзу, но и память: как в Латвии орудуют кладбищенские воры
Воры все чаще выбирают своей целью не квартиры и автомобили, а кладбища. Они уносят бронзовые барельефы, кресты, вазы, цепи, скамейки и даже цветы с могил. За последние годы число подобных преступлений в Латвии выросло более чем в два раза, а родственники погибших говорят, что преступники крадут не только ценные вещи, но и память о близких.
За последние годы количество преступлений, связанных с осквернением могил и тел умерших, более чем удвоилось. Об этом свидетельствуют данные Государственной полиции Латвии.
В прошлом году по статье 228 Уголовного закона «Осквернение могилы и тела умершего» было возбуждено 107 уголовных дел. В 2024 году таких дел было 84, в 2023-м — 53, а в 2022 году — 47.
В последний раз число подобных преступлений превышало сотню восемь лет назад — в 2018 году, когда было зарегистрировано 129 дел. Большинство преступлений связано именно с кражами на кладбищах. В 2025 году было зарегистрировано 79 таких случаев, в 2024-м — 59, в 2023-м — 27, а в 2022 году — 22.
Чаще всего злоумышленники похищают металлические элементы — бронзовые вазы, подсвечники, кресты и цепи. Кроме того, крадут декоративные растения, саженцы, скамейки, фонари и другой кладбищенский инвентарь.
«Украли не просто бронзу — украли часть памяти»
В Латвии насчитывается более 1700 муниципальных кладбищ, а общее количество кладбищ, включая церковные и небольшие сельские, достигает примерно 4000. Из-за этого обеспечить полноценный контроль за всеми территориями крайне сложно. При этом далеко не все случаи краж, вандализма и хулиганства попадают в официальную статистику. В социальных сетях регулярно появляются сообщения с просьбами помочь найти кладбищенских воров.
Так, Нора Декере рассказала, что на церковном кладбище в Кокнесе с памятника был похищен изготовленный по индивидуальному заказу бронзовый барельеф и сняты бронзовые буквы с надписи.
«Украли не просто бронзовый предмет. Украли часть памяти, созданной для того, чтобы сохранить светлые воспоминания о близком человеке.
Барельеф был произведением искусства, выполненным известным скульптором по специальному заказу. Поэтому прошу откликнуться всех, кто видел это произведение, его фрагменты или заметил что-либо подозрительное, связанное с пунктами приема металлолома», — написала она.
Жительница Елгавы Илзе Малнача также рассказала, что ее матери позвонили смотрители кладбища в Екабпилсе и спросили, собирается ли семья менять надгробные плиты.
«Мы ответили: "Нет". Приехали на кладбище и увидели ужасную картину — украдены три надгробные плиты. Как можно воровать на кладбище? Какая подлость! Воры, вы будете наказаны!» — написала женщина.
Отдельной статистики по кладбищам полиция не ведет
Представитель Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что статистика преступлений по месту их совершения не ведется. Поэтому отдельной информации о количестве краж и случаев вандализма именно на кладбищах нет. Журналисты опросили крупнейшие муниципалитеты страны. Их представители отметили, что также не ведут отдельную статистику подобных преступлений, однако в большинстве случаев считают ситуацию на кладбищах спокойной.
Начальник муниципальной полиции Резекне Виталий Подгайскис сообщил, что за последний год ничего чрезвычайного на городских кладбищах не произошло. У входов установлены камеры видеонаблюдения, однако в первую очередь они предназначены для борьбы с незаконным выбросом бытового мусора в кладбищенские контейнеры и компостные площадки.
О том, что проблема остается актуальной, свидетельствует и недавнее сообщение самоуправления Южнокурземского края. Муниципальная полиция начала административное производство и устанавливает личность мужчины, попавшего на камеры видеонаблюдения в связи с нарушением правил поведения на кладбище и неправильной сортировкой отходов.
В Даугавпилсе ситуацию называют стабильной
Специалист по связям с общественностью Даугавпилсского самоуправления Мария Никитина сообщила, что в этом году муниципальная полиция не зарегистрировала ни одного случая кражи или вандализма на городских кладбищах.
В то же время Государственная полиция сообщала о подобных происшествиях, по которым уголовные процессы были начаты на основании заявлений потерпевших. На данный момент известно о двух случаях краж полированных гранитных надгробных плит. Кроме того, в 2025 году был официально зарегистрирован один случай вандализма: группа подростков умышленно подожгла элементы захоронений — кресты и венки, а также небольшой хозяйственный сарай, принадлежащий самоуправлению.
Поскольку в этом году муниципальная полиция не фиксировала преступлений на кладбищах, информации о задержанных или привлеченных к ответственности лицах у самоуправления нет. Сведения об уголовных и административных производствах находятся в ведении правоохранительных органов.
В целом, по оценке самоуправления, ситуация с безопасностью на кладбищах Даугавпилса остается стабильной. Территории кладбищ регулярно обслуживаются, а жителей призывают незамедлительно сообщать ответственным службам обо всех подозрительных действиях, чтобы при необходимости можно было оперативно отреагировать.
В Огре шутят: «Постоянные жители кладбищ угрозы не представляют»
Муниципальная полиция Огрского края сообщила, что в 2026 году не зарегистрировала ни одного обращения или вызова, связанного с кражами или актами вандализма на кладбищах. При этом в полиции подчеркнули, что кражи и умышленное повреждение имущества являются уголовными преступлениями, расследованием которых занимается Государственная полиция. Поэтому точную статистику могут предоставить только правоохранительные органы. Муниципальная полиция также отметила, что не располагает данными о задержанных за преступления на кладбищах или о назначенных наказаниях.
«В регистрах муниципальной полиции на кладбищах царит полная тишина, что свидетельствует о спокойной обстановке. Если говорить о безопасности, то исторически кладбища являются самыми тихими и спокойными местами, где их постоянные жители уж точно не создают никаких угроз общественной безопасности и не нарушают общественный порядок», — с долей юмора отметили в полиции.
Вместе с тем жителей просят проявлять бдительность. Если при посещении могил родственников кто-либо заметит подозрительных людей, проявляющих повышенный интерес к чужим захоронениям, либо станет свидетелем акта вандализма, необходимо немедленно сообщить об этом в полицию. «Давайте вместе сохранять покой — и для тех, кто здесь покоится, и для тех, кто приходит их помянуть», — призвали в муниципальной полиции.
Другие самоуправления также говорят о спокойной обстановке
Представитель самоуправления Алуксненского края Эвита Аплока сообщила, что в этом году жалоб на серьезные кражи или случаи вандализма на муниципальных кладбищах не поступало.
Глава ассоциации жителей Лимбажи Виктор Зуев также отметил, что ситуация на кладбищах Лимбажи оценивается как удовлетворительная, а случаев краж и вандализма не зафиксировано.
Директор Управления кладбищ Лиепаи Майрис Плуксна рассказал, что в настоящее время ситуация на городских кладбищах остается спокойной. В последнее время краж и актов вандализма не было. Однако ранее фиксировались случаи хищения декоративных растений, цветов, ваз и подсвечников. Несмотря на это, задержать виновных не удалось. По его словам, сегодня одной из главных проблем является выброс на территории кладбищ бытового и строительного мусора, а также старых автомобильных шин.
Представитель муниципальной полиции Риги Эрика Верзе пояснила, что расследование преступлений, включая кражи и умышленную порчу имущества, относится к компетенции Государственной полиции, поэтому муниципальная полиция такой статистикой не располагает. Аналогичную позицию озвучила и представитель муниципальной полиции Елгавы Паула Лиепа.
В Управлении коммунального хозяйства Вентспилса сообщили, что за последние годы на городских кладбищах не было зарегистрировано ни краж, ни случаев вандализма. Для обеспечения безопасности на территории установлены камеры видеонаблюдения, а также регулярно проводятся патрули муниципальной полиции.
По оценке самоуправления, постоянное наблюдение и взаимодействие с полицией позволяют поддерживать высокий уровень порядка и безопасности на кладбищах города.
В полицейских сводках такие преступления появляются редко
Несмотря на рост числа уголовных дел, в официальных сводках полиции сообщения о преступлениях на кладбищах появляются сравнительно нечасто. За последний год широкий общественный резонанс получили лишь несколько случаев.
Утром 11 сентября прошлого года полиция получила сообщение о том, что на территории кладбища была подожжена хозяйственная постройка, где хранились инструменты, а также повреждены захоронения. Уже 15 сентября был задержан молодой человек 2005 года рождения, а на следующий день — еще двое подозреваемых 2004 и 2005 годов рождения. По данным полиции, во время совершения преступления все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 185 Уголовного закона — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. Кроме того, расследование ведется и по части второй статьи 228 Уголовного закона — осквернение могилы, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Еще один громкий случай произошел в сентябре прошлого года на Новом Болдерайском кладбище в Риге. С одного из захоронений были похищены гранитные надгробные бордюры. 2 сентября около 17:30 полицейские остановили неподалеку от кладбища автомобиль предполагаемого злоумышленника и обнаружили в салоне украденные элементы. Был задержан гражданин Латвии 1986 года рождения, ранее уже судимый за кражи памятников, погребальных урн и других предметов с могил. В ходе расследования полиция установила, что подозреваемый может быть причастен и к другим аналогичным кражам в Риге и ее окрестностях. Похищенные надгробные элементы были возвращены владельцам.
Кладбищенские кражи становятся прибыльным бизнесом
В средствах массовой информации сообщения о кражах и актах вандализма на кладбищах появляются значительно чаще.
Около месяца назад на Старом кладбище в Кекаве с одного из захоронений была похищена бронзовая скульптура стоимостью около 400 евро.
В Ассоциации похоронных организаций Латвии в эфире программы "Bez Tabu" отметили, что родственники все чаще украшают могилы бронзовыми и серебряными элементами, чем пользуются преступники. Председатель правления ассоциации Эдмунд Штрейхфельд рассказал, что известны даже случаи кражи целых надгробных памятников.
В мае Государственная полиция возбудила уголовное дело после осквернения нескольких семейных захоронений в Цесвайне. С памятников были похищены металлические элементы, а злоумышленникам удалось скрыться незамеченными.
Осенью прошлого года газета Staburags сообщила о серии преступлений на кладбищах Аугшкраукльского края. За короткое время на нескольких кладбищах были совершены как кражи, так и акты вандализма. По одной из версий, преступники похищали гранитные бордюры и плиты, чтобы затем перепродавать их новым покупателям. По этим фактам также было возбуждено уголовное дело.
В сентябре на Новом кладбище Айзкраукле с нескольких могил были украдены гранитные плиты.
За кражу с могилы можно получить до пяти лет тюрьмы
Статья 228 Уголовного закона Латвии «Осквернение могилы и тела умершего» предусматривает несколько видов наказания в зависимости от тяжести преступления:
- за осквернение могилы, погребальной урны или тела умершего — лишение свободы сроком до одного года, краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо денежный штраф;
- если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору — лишение свободы на срок до трех лет либо альтернативные виды наказания;
- если преступление связано с кражей памятника, погребальной урны или любых предметов, находящихся на могиле, в могиле либо возле урны, виновному грозит до пяти лет лишения свободы. Суд также может назначить конфискацию имущества либо отказаться от нее.